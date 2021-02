Volkswagen utilise sa fourgonnette ID.Buzz électrique pour tester la technologie de conduite autonome

Volkswagen à un moment donné a déclaré que son ID électrique.La fourgonnette Buzz atteindrait les concessionnaires d’ici 2022 (cette annonce a été supprimée mais vous pouvez la voir dans les archives Internet), mais les nouvelles de sa division commerciale confirment qu’au moins un dévoilement est toujours sur le pont pour L’année prochaine. Au-delà de cela, Christian Senger, directeur de la conduite autonome de VW, a déclaré: «Cette année, pour la première fois, nous menons des essais sur le terrain en Allemagne, dans lesquels le système de conduite autonome d’Argo AI sera utilisé dans une version du futur ID. BUZZ by Véhicules commerciaux Volkswagen. ”

Argo AI est la technologie de conduite autonome dans laquelle Ford et VW se sont associés pour investir et développer. L’équipe des véhicules utilitaires développe des fourgonnettes pour utiliser la technologie de conduite autonome basée sur l’ID.Buzz pour alimenter un concept de covoiturage et de mise en commun avec des fourgons autonomes pouvant fonctionner dans les zones urbaines.

Avec l’annonce, VW a également publié cette esquisse de concept (ci-dessus) du véhicule d’essai de conduite autonome que les Allemands peuvent voir sur les routes à tout moment. Les capteurs LIDAR sont visibles dans les coins et un renflement monté sur le toit devrait contenir plus de technologie pour aider la camionnette à détecter son environnement. Comme Autoblog note, ce concept n’a pas le jeu de couleurs rétro-thème de deux tonnes que nous avons vu dans les versions précédentes d’ID.Buzz, mais nous devrons attendre la révélation pour voir comment il rend hommage aux fourgonnettes VW du passé.