Vous pouvez atterrir et conduire Rover de la NASA Perseverance sur Mars en RA

Il y a deux ans, le 50e anniversaire de l’atterrissage sur la lune a donné l’envol à une poignée d’applications et d’expériences de réalité augmentée Apollo 11, dont une de la Smithsonian Channel.

Désormais, alors que la dernière mission sans pilote de la NASA sur Mars doit atterrir jeudi, l’équipe numérique de Smithsonian Channel a conçu une autre application de RA spatiale opportune pour l’occasion.

Disponible maintenant pour iOS et Android, l’application Mission to Mars AR décharge sept expériences AR qui vous permettent de vous rapprocher de la planète rouge et des rovers, passés et présents, chargés de l’explorer dans le confort du troisième rocher de le soleil.

L’expérience Mars Overview vous donne également la possibilité de visualiser un rendu miniature de la planète, tandis que le Portal to Mars fait exactement ce qu’un passionné de RA s’attend à ce qu’il fasse, ancrant une porte numérique à une simulation à 360 degrés de la surface de la planète.

L’application vous permet également de consulter les modèles 3D des cinq rovers qui ont traversé le terrain de la planète, tandis que sa fonction Drive the Rovers vous permet de contrôler un rover virtuel avec quatre options de mise à l’échelle (1: 1, 1: 2, 1: 4, et 1: 8) et capturez des images de vos hijinks.

De plus, la fonction Launch the Rocket de l’application recrée le lancement le 30 juillet 2020 de la fusée transportant Perseverance en orbite, tandis que sa fonction Seven Minutes of Terror simule l’atterrissage du rover à destination.

Enfin, la fonction Mission on Mars vous place derrière les commandes d’un rover virtuel Perseverance (celui qui atterrit aujourd’hui) pour une simulation guidée où vous pouvez conduire et faire fonctionner le véhicule et piloter le mini-hélicoptère Ingenuity.

Avec chaque expérience, vous pouvez capturer des photos et des vidéos directement dans l’application pour les partager avec d’autres. De plus, l’application comprend huit vidéos et des quiz sur divers aspects de Mars et les expéditions pour l’explorer.

Si vous voulez espacer complètement le nerd, vous pouvez voir le rover Perseverance en direct car il devrait commencer à atterrir à 14 h 15, heure de l’Est, le 18 février.

Avant cela, téléchargez et installez l’application Mission to Mars AR depuis l’App Store ou Google Play et jouez avec les expériences Mars Overview, Meet the Rovers et Launch the Rocket avant l’atterrissage.

Ensuite, lancez l’expérience Seven Minutes of Terror au moment où elle se pose. Puis lancez le Portal to Mars et Mission on Mars pour explorer la planète aux côtés de Perseverance. C’est l’espace de pointe, bébé.

Ou, si vous avez trouvé votre chemin vers cette histoire après l’événement en direct a cessé, vous pouvez simplement exécuter les expériences à votre guise.

Dans les deux cas, toute opportunité pour le terrien moyen de voyager dans l’espace dans un proche avenir semble être réservée aux riches et célèbres. Pour l’instant, la réalité augmentée donne au reste d’entre nous une chance de simuler l’expérience sans même avoir à atteindre l’atmosphère de notre planète d’origine.