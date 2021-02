Vous pouvez maintenant regarder des vidéos YouTube 4K de haute qualité sur les téléphones Android

Google a enfin ajouté la prise en charge de la prise en charge du 4K HDR pour l’application YouTube Android. Cela signifie que vous pouvez désormais regarder des vidéos 4K de haute qualité avec HDR sur votre smartphone Android à l’aide de l’application YouTube elle-même. La prise en charge de la lecture 4K HDR n’était disponible que pour les utilisateurs d’iPhone, tandis que les utilisateurs de smartphones Android ne pouvaient lire que des vidéos YouTube à une résolution maximale de 1440 pixels.

À partir de maintenant, si une vidéo YouTube est téléchargée en 2160 pixels (ou 4K) avec HDR, vous pourrez la voir en résolution 4K sur votre téléphone Android. Pour changer la résolution, appuyez sur le menu à trois points et vérifiez la lecture dans la résolution la plus élevée. Notez que regarder des vidéos en résolution 4K consomme plus de données et que la vitesse Internet peut ralentir. De plus, le niveau de la batterie de votre smartphone peut diminuer plus rapidement.

Pour bénéficier de la prise en charge de la lecture 4K HDR, vous devrez mettre à jour l’application YouTube à partir de Google Play. Pendant ce temps, YouTube a récemment ajouté la prise en charge HDR pour la console Xbox. La fonctionnalité est disponible sur les Xbox One S et Xbox One X de nouvelle génération, ainsi que sur les consoles Xbox Series S et Xbox Series X de dernière génération, selon la page d’assistance YouTube.

La page d’assistance confirme également que la résolution maximale des vidéos dépend de la console que vous utilisez. La dernière génération de Xbox One X prend en charge le 4K HDR à 60 ips, tandis que la Xbox One S ne fournira que 1440p HDR à 60 ips.

Dans une autre nouvelle, YouTube a révélé que la plate-forme étendrait bientôt la fonctionnalité des chapitres vidéo pour ajouter automatiquement des sections dans les vidéos pertinentes. La société est également sur le point de lancer une nouvelle page d’accueil de l’application YouTube VR.

En ce qui concerne YouTube TV, YouTube a également annoncé que la plate-forme introduirait un package complémentaire avec streaming 4K, visualisation hors ligne et flux simultanés illimités à la maison. Quant à YouTube Music, la société travaille à l’ajout de mixages plus personnalisés centrés sur les activités quotidiennes.