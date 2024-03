WhatsApp : comment mieux gérer vos notifications pour ne pas être déconcentré

Perdus dans un flot incessant de notifications WhatsApp ? Mal gérées, ces alertes peuvent rapidement devenir agaçantes. Découvrez dans cet article des conseils pour mieux organiser votre utilisation de cette application de messagerie instantanée.

Avec une multitude de contacts, de groupes et de communautés sur WhatsApp, la gestion des notifications peut devenir un véritable casse-tête, surtout si elles sont trop nombreuses ou envahissantes. Afin de s’y retrouver plus facilement, il est souvent nécessaire d’organiser, voire de désactiver certaines notifications, voire de les personnaliser en fonction de vos préférences et des personnes qui vous contactent.

Quelle est la marche à suivre pour désactiver les notifications de WhatsApp ?

Pour désactiver les notifications de WhatsApp, ouvrez d’abord l’application sur votre appareil. Ensuite, appuyez sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l’écran pour ouvrir le menu. Dans ce menu, sélectionnez l’option “Paramètres” pour accéder aux réglages de l’application. Une fois dans les paramètres, choisissez l’option “Notifications”.

Dans le menu des paramètres de notifications, vous trouverez différentes options pour gérer les notifications de WhatsApp. Vous pouvez choisir de désactiver les notifications pour les conversations individuelles, les groupes ou les messages. Vous pouvez également décider de désactiver les notifications sonores ou les vibrations en cochant ou décochant les cases correspondantes.

Si vous souhaitez désactiver complètement toutes les notifications de WhatsApp, il vous suffit de décocher les cases “Notification de priorité importante” et “Notifications relatives aux réactions” pour les messages que vous envoyez. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser les paramètres d’Android ou d’iOS pour désactiver les notifications de WhatsApp. Dans les paramètres de votre smartphone, rendez-vous dans la rubrique des notifications, sélectionnez l’application WhatsApp, et décochez la case correspondante. Pour réactiver les notifications, il vous suffira de cocher à nouveau la case appropriée.

Comment activer le mode silencieux sur WhatsApp ?

Si vous souhaitez temporairement couper les notifications de WhatsApp, l’application propose une fonctionnalité appelée “mode silencieux” qui permet de désactiver les notifications pendant une période déterminée.

Pour activer cette fonction, il vous suffit de sélectionner une conversation, puis d’appuyer sur les trois points verticaux situés en haut à droite du menu. Ensuite, choisissez l’option “Mode silencieux”.

Vous avez alors le choix entre trois durées : 8 heures, une semaine ou indéfiniment, ce qui mettra en sourdine les notifications pour cette conversation pendant la période choisie.

Comment personnaliser vos notifications WhatsApp ?

Si vous souhaitez recevoir des notifications plus personnalisées en fonction de vos conversations individuelles ou de vos groupes de discussion sur WhatsApp, l’application offre la possibilité de les personnaliser pour une meilleure organisation.

Pour cela, ouvrez l’application WhatsApp et sélectionnez la conversation individuelle ou le groupe de discussion concerné. Ensuite, appuyez sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l’écran et choisissez “Afficher contact” ou “Infos du groupe”. Une fois dans le menu correspondant, sélectionnez “Notifications personnalisées”.

Dans ce menu, vous pouvez cocher la case “Utiliser les notifications personnalisées” pour activer cette fonctionnalité. À partir de là, vous pouvez modifier le son de la notification, activer ou désactiver le vibreur, ainsi que changer la couleur du voyant de la notification selon vos préférences.