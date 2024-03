WhatsApp déploie des fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle !

À la fin de la semaine dernière, plusieurs fonctionnalités intégrant l’intelligence artificielle ont été identifiées dans les dernières versions bêta de l’application WhatsApp.

Les dernières versions bêta de WhatsApp, mises à disposition en fin de semaine dernière, ont mis en lumière les efforts de Meta pour intégrer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle à son application de messagerie. Ces développements suggèrent une volonté de la part de Meta d’améliorer encore davantage l’expérience utilisateur sur WhatsApp en exploitant les capacités de l’intelligence artificielle.

Lire aussi :

Des fonctionnalités d’IA générative dans l’éditeur d’images et la barre de recherche

AssembleDebug a récemment publié un billet de blog le vendredi 22 mars 2024, révélant la présence d’intelligence artificielle générative dans l’éditeur d’images de la version bêta 2.24.7.13 de l’application Android.

Ces nouvelles fonctionnalités sont accessibles via une icône située en haut de l’écran, à gauche de la barre d’outils, et comprennent Backdrop, Restyle et Expand. Backdrop permet de modifier l’arrière-plan d’une image, Restyle offre la possibilité d’ajouter des effets visuels à l’image, tandis qu’Expand permet d’agrandir l’image hors de son cadre d’origine.

Ces fonctionnalités donnent aux utilisateurs la possibilité de retoucher leurs photos en utilisant des requêtes textuelles simples avant de les partager dans une conversation individuelle ou de groupe. Cependant, il est actuellement difficile de juger de l’efficacité de ces nouveautés basées sur l’IA, car aucune évaluation détaillée n’a encore été réalisée.

Un chatbot directement intégré à WhatsApp ?

Actuellement, ces trois outils ne sont pas opérationnels dans WhatsApp ; les toucher ne produit aucun effet, ce qui suggère qu’ils sont peut-être encore en phase de développement.

De plus, en plus de ces améliorations de l’éditeur d’images, il est rapporté que Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, envisage d’intégrer son intelligence artificielle générative, Meta AI, dans WhatsApp. Cette initiative, similaire à des produits tels que Google Bard ou ChatGPT, a été découverte dans la version bêta Android 2.24.7.14 par WABetaInfo.

Les utilisateurs pourront ainsi interagir directement avec Meta AI via la barre de recherche de l’application. Une capture d’écran dévoile également des suggestions d’invitations visant à encourager les interactions avec cette intelligence artificielle.

D’autres fonctionnalités à venir

Pour conclure sur les nouvelles fonctionnalités repérées dans les récentes versions bêta de WhatsApp, WABetaInfo a révélé la présence d’une nouvelle option de confidentialité dans la version Android 2.24.7.12.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de supprimer les aperçus de liens, rendant ainsi invisible le titre, la description et la vignette des pages web partagées, et affichant uniquement le lien brut.

De plus, des ajouts supplémentaires ont été découverts mi-mars sur WhatsApp, visant notamment à faciliter la recherche des discussions et à renforcer la protection de la photo de profil des utilisateurs.