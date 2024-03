WhatsApp frappe fort : la transcription des messages vocaux débarque sur Android après son succès sur iOS !

Découvrez la nouvelle révolution de WhatsApp : la transcription des messages vocaux désormais disponible sur Android, après avoir conquis les utilisateurs iOS !

Dans un futur proche, les utilisateurs d’Android auront accès à une fonctionnalité très attendue sur WhatsApp : la transcription des messages vocaux. Cette nouveauté constitue une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent parcourir rapidement le contenu des messages vocaux sans avoir à les écouter en entier. Cette fonctionnalité, qui a déjà rencontré un franc succès sur iOS, s’annonce comme une amélioration majeure de l’expérience utilisateur sur WhatsApp, offrant une alternative pratique pour interagir avec les messages audio.

Une fonction clé des applications de messagerie

Les messages vocaux représentent une composante essentielle des plateformes de messagerie, et WhatsApp ne fait pas exception à cette règle. Ils offrent une manière rapide et pratique de communiquer, permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs pensées sans avoir à rédiger de longs textes.

Cependant, il peut arriver que le destinataire ne soit pas en mesure d’écouter le message vocal à ce moment-là, ou simplement préfère une communication textuelle. Dans de telles situations, la transcription se révèle être une solution pratique et efficace. Bien que WhatsApp ait déjà introduit cette fonctionnalité sur iOS l’année précédente, les utilisateurs d’Android attendent toujours cette option avec impatience.

Mais avec l’engagement constant de WhatsApp à améliorer son service et à répondre aux besoins de sa base d’utilisateurs diversifiée, il est probable que la transcription des messages vocaux sera bientôt disponible pour les utilisateurs Android, offrant ainsi une expérience de messagerie encore plus complète et accessible à tous.

Des lignes de code indiquent l’arrivée imminente de la transcription

TheSpAndroid, un blog réputé spécialisé dans tout ce qui concerne le système d’exploitation de Google, a récemment repéré un code spécifique dans la dernière version bêta de WhatsApp, la v2.24.7.7. Ce code semble indiquer clairement que la transcription vocale sera bientôt disponible sur Android.

Il est intéressant de noter que des applications telles que Google Messages ou Telegram prennent déjà en charge cette fonctionnalité sur ce système d’exploitation. Selon les indications trouvées dans le code, il semblerait que l’utilisation de cette fonctionnalité nécessitera le téléchargement préalable de 150 mégaoctets de données. De plus, elle exploitera le système de reconnaissance vocale de l’appareil pour fournir des transcriptions cryptées de bout en bout, préservant ainsi l’intégrité du processus de chiffrement.

Le blog spécule également sur l’emplacement possible de cette option dans l’application, suggérant qu’elle pourrait être accessible via les paramètres des discussions, à l’instar de sa disponibilité sur iOS. Cependant, aucune date précise n’a été annoncée pour le déploiement de cette fonctionnalité.

D’autres changements à venir sur WhatsApp

WhatsApp s’apprête à accueillir d’importantes évolutions dans un futur proche. Conformément à la législation européenne sur les marchés numériques (DMA), la plateforme sera désormais contrainte d’ouvrir ses portes à la concurrence, devenant ainsi un contrôleur d’accès.

Pour répondre à cette exigence, WhatsApp prévoit d’intégrer une boîte de réception alternative au sein de son application, permettant potentiellement la réception de messages provenant de plateformes tierces. Cette initiative vise à favoriser une plus grande ouverture du marché et une concurrence accrue dans le domaine des messageries instantanées.

Par ailleurs, dans le cadre de ses récentes mises à jour, la filiale de Meta a enrichi son arsenal de fonctionnalités en proposant de nouvelles options de formatage du texte ainsi que la possibilité d’épingler jusqu’à trois messages dans une discussion, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus riche et personnalisable.