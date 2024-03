WhatsApp prêt à conquérir le journal d’appels de Google Phone ! Découvrez comment

Préparez-vous à une intégration sans précédent de WhatsApp dans le journal d’appels Android ! Une nouvelle fonctionnalité découverte dans la dernière version de l’application suggère un rapprochement imminent.

WhatsApp est en effervescence, car après avoir annoncé officiellement (via la dernière version bêta) l’interopérabilité de l’application avec des applications tierces, un nouveau bouleversement se profile du côté de la version Android. L’application de Meta devrait en effet se fondre plus étroitement au sein d’une autre application native de l’écosystème Google, à savoir “Téléphone”.

WhatsApp s’intègre dans le journal d’appels de Google

Depuis de nombreuses années, WhatsApp s’est imposé comme l’un des leaders incontestés des applications de messagerie, offrant à des millions d’utilisateurs à travers le monde un moyen pratique et efficace de rester en contact avec leurs proches.

Outre les traditionnels échanges de messages textuels, l’application permet également de passer des appels vocaux et vidéo, offrant ainsi une gamme variée d’options de communication. Au fil du temps, WhatsApp n’a cessé d’améliorer ses fonctionnalités d’appel, et de nombreux utilisateurs ont rapidement adopté les appels audio comme moyen privilégié pour rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Cette évolution constante a contribué à renforcer la position de WhatsApp en tant que plateforme de communication de premier plan, offrant une expérience utilisateur toujours plus enrichissante et polyvalente.

Qu’en est-il avec le système iOS ?

Sur iOS, l’intégration de WhatsApp avec le journal des appels est un exemple de convivialité et d’efficacité.

Cette intégration permet aux utilisateurs de distinguer facilement les différents types d’appels enregistrés dans le journal, qu’il s’agisse d’appels provenant de numéros de téléphone mobile, de lignes fixes ou même de sonnettes connectées.

Grâce à cette fonctionnalité, les appels passés via WhatsApp sont clairement identifiés avec la mention “WhatsApp audio”, ce qui facilite la gestion et la navigation dans le journal des appels. Cela offre aux utilisateurs une visibilité accrue sur leurs communications, renforçant ainsi l’expérience globale d’utilisation de l’application.

Une fonction similaire à celle déjà en place sur iOS

Une fonctionnalité en apparence simple mais jusqu’ici absente sur Android pourrait bientôt voir le jour, selon la dernière version bêta de WhatsApp pour le système d’exploitation de Google. Cette mise à jour devrait permettre aux appels effectués via WhatsApp d’apparaître directement dans le journal d’appels de Google, tout comme sur iOS.

Un petit marqueur distinctif permettra de différencier facilement les appels WhatsApp des appels traditionnels. Cette intégration facilitera la gestion des appels en regroupant toutes les communications au même endroit, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et rapide pour les utilisateurs de WhatsApp.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, rappeler un contact WhatsApp depuis le journal d’appels deviendra encore plus pratique, évitant ainsi de passer d’une application à une autre pour effectuer un appel.