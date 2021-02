Windows 10 pour ARM prend en charge les applications et les jeux x64

Microsoft a lancé le système d’exploitation Windows basé sur ARM en 2018 pour faciliter les ordinateurs portables Windows légers et abordables. Le système d’exploitation Windows pour chipset ARM offrait des fonctionnalités telles que la prise en charge des applications x86 32 bits. Cependant, il ne prenait pas en charge les applications x64, du moins jusqu’à présent.

Microsoft a enfin mis à jour le système d’exploitation Windows 10 pour ARM, qui prend désormais en charge les applications et les logiciels X64 natifs. La dernière version bêta de Windows 10 pour ARM est désormais livrée avec un émulateur x64, sur lequel Windows Insiders peut tester la même chose.

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d’installer Google Chrome x64 et d’autres applications basées sur l’architecture x64. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger des applications x64 à partir de l’App Store de Microsoft ou de tout autre emplacement.

Comme il s’agit d’une mise à jour bêta, certaines des applications x64 peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Microsoft est susceptible de se pencher sur les problèmes et pourrait publier un correctif dans les prochains jours. La mise à jour stable du système d’exploitation Windows 10 pour ARM avec prise en charge des applications x64 devrait être déployée dans les prochains mois.

En plus de cela, Microsoft suggère aux utilisateurs d’installer la version préliminaire du pilote graphique Qualcomm Adreno pour obtenir la meilleure expérience possible lors de l’exécution d’applications x64.

ARM est-il l’avenir de l’informatique?

Apple a récemment lancé des Mac alimentés par le chipset ARM, ce qui pourrait pousser d’autres fabricants de PC à fabriquer plus d’ordinateurs portables et d’ordinateurs alimentés par ARM, ce qui offre une meilleure autonomie et de meilleures performances de la batterie, du moins sur le segment d’entrée de gamme au milieu de gamme.

Nous pourrions nous attendre à voir plus d’ordinateurs portables Windows basés sur les processeurs ARM, ce qui signifie que Microsoft est susceptible d’ajouter plus de fonctionnalités à Windows 10 pour ARM afin d’offrir une expérience utilisateur identique sur les ordinateurs qui fonctionnent sur la microarchitecture x32 ou ARM.

Si vous possédez un ordinateur portable basé sur le logiciel Windows 10 pour ARM, vous pouvez télécharger la mise à jour gratuitement pour exécuter des applications et des jeux tels que Autodesk Sketchbook et Rocket League, respectivement.