Windows 10, version 21H1 annoncé; Un gros parie sur la sécurité et la qualité

Microsoft a officiellement annoncé la prochaine mise à jour majeure – la mise à jour Windows 10 21H1, qui sera disponible pour les utilisateurs gratuitement d’ici la fin du premier semestre 2021.

Selon un article de blog de John Cable, vice-président de la gestion des programmes, de la maintenance et de la livraison de Windows, la prochaine grande mise à jour pour Windows 10 améliorera la sécurité, l’accès à distance et la qualité. En plus de cela, cette nouvelle mise à jour permettra également aux utilisateurs de définir une caméra Web externe comme authentificateur par défaut pour la reconnaissance faciale Windows Hello.

Pour améliorer la sécurité, la mise à jour de Windows 10 21H1 sera également fournie avec un scénario d’ouverture de document optimisé, les performances de protection de l’application et d’autres mises à jour intéressantes.

Une autre caractéristique intéressante de Windows 10, version 21H1 est qu’il est désormais livré avec le service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation (WMI) (GPSVC) mettant à jour l’amélioration des performances pour prendre en charge les scénarios de travail à distance, ce qui est susceptible d’offrir un meilleur environnement de travail pour le travail – des scénarios à domicile.

Les utilisateurs exécutant Windows 10 version 2004 ou 20H2 pourront installer Windows 10 version 21H1 et bénéficieront d’une expérience d’installation rapide, tout comme une mise à jour logicielle mensuelle. En plus de cela, la société a également confirmé que toutes les éditions de Windows 10 de la version 21H1 ont droit à une période de maintenance de 8 mois.

Comment télécharger et installer Windows 10, version 21H1?

Les utilisateurs qui se sont inscrits au programme Windows Insider pourront télécharger la mise à jour Windows 10, version 21H1 à partir du 17 février, tandis que la mise à jour stable de Windows 10, version 21H1 sera publiée d’ici la fin du premier semestre 2021.

En regardant les fonctionnalités, Windows 10, version 21H1 est susceptible de sembler identique à Windows 10, version 20H2, en termes d’apparence et de convivialité, tandis que la plupart des nouvelles fonctionnalités seront axées sur l’amélioration des performances des PC et des ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 10 OS.