Xiaomi frappe fort : lunettes connectées à prix cassé !

Xiaomi frappe fort avec ses nouvelles lunettes connectées, les Mijia Smart Audio Glasses, proposées en Chine à moins de 60 euros seulement.

Ces dernières années, les lunettes connectées ont gagné en popularité, bien que leur succès commercial reste mitigé. Les constructeurs explorent diverses pistes, proposant des lunettes de réalité augmentée, des dispositifs de capture vidéo, des modèles intégrant de l’intelligence artificielle, ainsi que des options pour la musique.

Les Mijia Smart Audio Glasses annoncée cette semaine en Chine

À l’instar de Bose ou de Huawei, Xiaomi a récemment décidé de s’orienter vers la création de lunettes connectées avec un accent particulier sur la qualité audio. Les dernières nouveautés de la marque, les Mijia Smart Audio Glasses, ont été dévoilées cette semaine en Chine, comme l’a rapporté le site GizmoChina.

Ce nouveau produit se distingue notamment par son prix très compétitif, marquant ainsi une entrée agressive sur le marché des lunettes connectées.

Il convient de souligner que la gamme Mijia de Xiaomi englobe l’ensemble de ses produits connectés, excluant ainsi les smartphones, les montres ou les écouteurs.

Une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 24 heures

Les lunettes se distinguent par leur conception innovante, intégrant des transducteurs classiques placés directement sur les branches, offrant ainsi une diffusion sonore immersive et discrète.

Annoncées avec une autonomie allant jusqu’à 24 heures de lecture de musique sur papier, ces lunettes promettent une utilisation prolongée sans nécessité de recharge fréquente, ce qui en fait un compagnon idéal pour les déplacements ou les activités en extérieur. En ce qui concerne les commandes, les branches sont équipées de capteurs tactiles permettant une manipulation intuitive, offrant ainsi une expérience d’écoute sans fil pratique et conviviale.

Cette intégration astucieuse de la technologie dans un accessoire aussi courant que des lunettes démontre l’engagement de Xiaomi à repousser les limites de l’innovation et à offrir des solutions pratiques et élégantes aux besoins des consommateurs.

Disponibles en plusieurs formats et design

Xiaomi reconnaît l’importance des lunettes en tant qu’accessoire de mode et comprend que leur sélection est aussi une question de style. C’est pourquoi le constructeur propose six versions différentes des Mijia Smart Audio Glasses, avec des montures cerclées, demi-cerclées, rectangulaires, avec ou sans barre de renfort. De plus, Xiaomi souligne la possibilité de changer les verres pour s’adapter à la vue de l’utilisateur ou pour intégrer des verres solaires si nécessaire.

Il est important de rappeler que Xiaomi avait déjà introduit des lunettes connectées dans le passé avec ses Smart Glass, qui étaient cependant des lunettes de réalité mixte offrant des fonctionnalités avancées, notamment grâce à des écrans intégrés.

Les Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses sont actuellement lancées exclusivement en Chine via Xiaomiyoupin, la plateforme de financement participatif du constructeur. Elles sont disponibles à un prix particulièrement attractif de 459 yuans, soit environ 58 euros hors taxes.