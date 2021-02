Xiaomi présente un nouveau téléphone sans boutons et sans ports

Hier dans la journée, Xiaomi a présenté son prochain smartphone avec un écran quadruplement incurvé. Ce smartphone est maintenant officiel et il est équipé de l’écran dit « Waterfall ». Ce téléphone est cependant différent des autres smartphones à écran « Waterfall » que nous avons vus.

Le nouveau smartphone Xiaomi est doté d’un écran quadruplement incurvé, et plus

Ce concept de smartphone présente des courbes considérables sur les quatre côtés. Cela lui donne un aspect à la fois intéressant et unique. L’écran est d’ailleurs incurvé à 88 degrés sur tous les côtés.

Comme vous pouvez le voir, l’écran couvre presque tout le cadre de l’appareil. Ce n’est pas la seule chose étrange à propos de ce téléphone. L’appareil n’a pas non plus de boutons et pas de ports ! Cela le rend également très futuriste.

Xiaomi dit que la fabrication de ce smartphone n’a pas été une tâche facile, principalement à cause de l’écran, et de son intégration dans le téléphone.

Xiaomi a profité de 46 brevets développés par elle-même pour faire de ce téléphone une réalité

La société affirme qu’elle a dû utiliser 46 brevets développés par elle-même pour s’assurer que les ports et boutons physiques soient remplacés par des « alternatives plus élégantes ». La société a utilisé des céramiques piézoélectriques ultra-minces, par exemple, une technologie acoustique d’affichage de film flexible, une première dans l’industrie.

En outre, la société a également utilisé des caméras de troisième génération à affichage réduit, un système de chargement sans fil, des puces eSIM, des capteurs tactiles sensibles à la pression, etc.

Le téléphone lui-même est fait de métal et de verre, et vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. C’est d’ailleurs la vidéo officielle de présentation de ce smartphone par Xiaomi. En ce qui concerne les spécifications, nous n’avons pas encore d’informations.

Nous ne savons toujours pas si le smartphone sera disponible à l’achat

Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés par l’achat, eh bien, nous ne sommes pas sûrs que vous en serez capables. Xiaomi n’a communiqué aucune information sur le prix ou la disponibilité de ce téléphone. Certains de ses appareils conceptuels finissent par être disponibles, mais nous ne sommes pas sûrs pour celui-ci.

Le PDG de Xiaomi a demandé aux gens s’ils seraient intéressés par l’achat d’un smartphone à 1 500 $ récemment, alors peut-être que ce téléphone est ce qu’il avait en tête. Il semble que Xiaomi essaie encore de décider s’il faut le vendre ou non. Nous attendons de plus amples informations.