YouTube déclare la guerre aux utilisateurs qui ne sont pas connectés, faites attention !

YouTube encourage fortement ses utilisateurs à se connecter à leur compte Google afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles sur la plateforme, notamment les recommandations de vidéos à visionner.

De nos jours, YouTube règne en maître sur le marché de la vidéo à la demande en ligne. Appartenant à Google, cette plateforme est non seulement puissante mais également profitable, grâce notamment à son modèle publicitaire qui lui rapporte plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année. Cependant, pour optimiser la connaissance des préférences et des comportements de ses utilisateurs, YouTube doit impérativement recueillir un maximum d’informations sur ses spectateurs, ce qui nécessite la connexion à un compte Google.

Lire aussi :

Une page vide, dénuée de suggestions vidéo

YouTube reste gratuit et ne requiert pas obligatoirement une connexion au compte utilisateur Google. Toutefois, il semble que la filiale de ce moteur de recherche cherche activement à encourager les utilisateurs à s’identifier avant d’accéder à la plateforme, allant jusqu’à retirer certaines fonctionnalités, comme l’ont observé les rédacteurs du site Tom’s Guide.

Lorsque vous accédez à YouTube sans être connecté à votre compte utilisateur Google, ou en mode navigation privée, aucune recommandation de vidéos n’apparaît sur la page d’accueil.

À la place, une page vide s’affiche, accompagnée d’un message invitant à démarrer des recherches pour découvrir des vidéos, afin d’alimenter votre historique de navigation et d’améliorer les suggestions de contenu.

Une connexion à Google est essentielle pour le ciblage publicitaire

YouTube cherche ainsi à encourager ses utilisateurs à rester connectés à leur compte, leur offrant ainsi des suggestions de contenus en lien avec leurs recherches précédentes. La présence d’une page blanche peut être un moyen efficace de rappeler visuellement à certains abonnés de s’identifier afin d’accéder à une page d’accueil remplie de nouvelles vidéos à découvrir.

Pour Google, l’intérêt de maintenir ses utilisateurs connectés réside principalement dans la collecte de données engendrées par leurs visionnages.

Chaque vidéo regardée fournit des informations à YouTube pour identifier les intérêts et les passions des consommateurs, lui permettant ainsi de proposer des annonces publicitaires ciblées et plus pertinentes.

Une nouvelle politique qui divise

Il est surprenant de constater cette nouvelle orientation de la part de YouTube, car auparavant, la plateforme mettait systématiquement en avant les vidéos les plus visionnées ou les plus discutées sur sa page d’accueil par défaut.

Cette modification peut donc sembler déconcertante pour les nouveaux utilisateurs qui cherchent à explorer le service de streaming de Google. En effet, cette approche initiale offrait une introduction plus directe et engageante à la diversité des contenus disponibles sur la plateforme, permettant aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec les vidéos les plus populaires et les tendances du moment.

Avec ce changement, les nouveaux utilisateurs pourraient éprouver des difficultés à s’orienter et à trouver du contenu pertinent dès le début de leur expérience sur YouTube.