YouTube ne rouvrira pas ses espaces de création sur les principaux marchés après la pandémie

En bref: YouTube a annoncé cette semaine qu’il ne rouvrirait pas les espaces YouTube physiques sur les principaux marchés après la pandémie. Au lieu de cela, la société prévoit de se concentrer sur un modèle hybride qui implique à la fois des événements virtuels tels que des ateliers et des espaces pop-up afin de toucher un public plus diversifié.

Cela fait près de dix ans que YouTube a lancé pour la première fois Spaces, des installations de production dédiées situées sur des marchés stratégiques du monde entier. Ces espaces étaient équipés de tout ce dont un YouTuber en herbe aurait besoin pour créer du contenu à haute valeur de production – tout ce qu’il fallait faire était d’amener sa propre équipe de tournage.

En 2016, YouTube a commencé à expérimenter des espaces pop-up, des emplacements temporaires plus petits et plus agiles qui pourraient atteindre des créateurs dans d’autres parties du monde. En quatre ans, YouTube a accueilli plus de 45 événements pop-up qui ont accueilli plus de 15 000 créateurs et artistes.

Ensuite, la pandémie a frappé, incitant YouTube à fermer toutes ses installations et à adopter un modèle complètement virtuel. En 2020, les événements virtuels de YouTube ont atteint plus de 70 000 personnes dans 145 pays.

À l’avenir, YouTube a déclaré qu’il allait doubler sa stratégie pour être plus flexible. Une partie de ce plan comprend de ne pas rouvrir les espaces YouTube physiques dans plusieurs endroits, notamment Los Angeles, Berlin, Londres, Paris, New York, Rio et Tokyo, mais plutôt de se concentrer sur un modèle hybride qui comprend à la fois des événements virtuels et pop-up.