YouTube TV annonce un nouveau pack comprenant HBO Max, Showtime et bien plus

Après avoir révélé hier certaines fonctionnalités premium, YouTube TV est de retour dans l’actualité aujourd’hui avec une autre annonce intéressante. Un nouvel ensemble Divertissement Plus sera disponible pour les clients qui souhaitent accéder à davantage de réseaux câblés.

Le forfait Divertissement Plus coûte 30 USD par mois et comprend HBO Max, Showtime et Starz. Obtenir le forfait proposé par YouTube TV vous fera économiser 5 $ par mois, donc si vous êtes à la recherche de l’une de ces chaînes et que cela ne vous dérange pas d’en avoir deux de plus, cela pourrait être une bonne affaire.

Si vous souhaitez acquérir un tel abonnement, vous pouvez visiter le menu Paramètres de l’application YouTube TV et rechercher l’option d’abonnement. Gardez à l’esprit que si vous êtes déjà abonné à l’une de ces chaînes, vous devrez accéder aux paramètres pour mettre à jour votre abonnement avant d’acheter réellement le forfait Divertissement Plus.

YouTubeTV propose déjà plusieurs chaînes à ses abonnés, notamment ABC, Animal Planet, AMC, CBS, CNN, NBC, Disney, Comedy Central, ESPN, Food Network, HGTV, Freeform, Nickelodeon, Paramount et The CW.