YouTube TV confirme la prise en charge du streaming 4K et l’option de visualisation hors ligne

Word selon lequel YouTube TV pourrait permettre aux utilisateurs de télécharger des émissions pour une vue hors connexion apparue il y a quelques jours. Aujourd’hui, la société a annoncé plusieurs fonctionnalités premium qui seront disponibles pour tous les utilisateurs du service de streaming.

Tout d’abord, YouTube TV présentera un nouveau package complémentaire avec diffusion 4K, visualisation hors ligne et flux simultanés illimités à la maison. Cela signifie qu’un plan de base YouTube TV qui prend en charge six comptes d’utilisateurs et jusqu’à trois flux simultanés pourra profiter de l’option de streaming 4K sans restrictions.

Malheureusement, cela viendra comme «un module complémentaire optionnel pour les membres» pour lequel ils devront payer. Le montant n’a pas encore été révélé, mais nous pensons qu’il sera annoncé une fois que les nouvelles fonctionnalités seront prêtes pour les heures de grande écoute.

Ce qui est vraiment étrange, c’est le fait que YouTube TV a décidé de mettre également la possibilité de télécharger des émissions pour une visualisation hors ligne sous un paywall. D’autres services de streaming offrent généralement ces fonctionnalités gratuitement, mais pour une raison quelconque, YouTube TV estime que les 3 millions d’abonnés payants dont il dispose actuellement seront prêts à payer un supplément pour quelque chose qui devrait être gratuit.