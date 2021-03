Une Chevy Monte Carlo1974 Big Block à vendre

La Chevy Monte Carlo a été introduite pour l’année modèle 1970 en tant que voiture de luxe personnelle à deux portes. Il a été construit sur la plate-forme A-Special, en le partageant avec le Pontiac Grand Prix. La première génération du Monte Carlo a duré tout au long de l’année modèle 1972. 1973 voit la Chevy Monte Carlo redessinée sur la nouvelle plate-forme intermédiaire A-Body. La production de la deuxième génération durerait jusqu’à l’année modèle 1977.

Cette Chevy Monte Carlo de deuxième génération est équipée des numéros correspondants, un V8 Turbo-Jet Big Block de 454 pouces cubes en option d’une puissance de 235 chevaux. Une transmission automatique Turbo Hydramatic à trois vitesses, équipement requis avec le Turbo-Jet 454, met la puissance au sol.

L’extérieur noir brillant de cette Chevy Monte Carlo présente assez bien. Les rayures peintes en rouge accentuent les lignes du corps des ailes. L’ajustement du panneau est uniforme partout. Les pare-chocs chromés ne présentent aucun signe de piqûres ou de patine. La garniture en acier inoxydable est brillante, sans dommage ni corrosion. Le toit en landau noir est inaltérable, sans tiraillement ni décoloration. Le verre et le coupe-froid sont tous deux en bon état. Le Monte Carlo roule sur des roues Corvette Rally de 15 pouces avec des anneaux et des capuchons de finition brillants, des chaussures en pneus radiaux Coker Redline Classic.

Cette Chevy Monte Carlo est équipée de tout le confort que l’on peut attendre d’un coupé de luxe personnel. Il y a une banquette avant à six réglages électriques, un régulateur de vitesse, la climatisation d’usine, une direction assistée, des freins assistés, des vitres électriques, des verrous électriques et une colonne de direction inclinable surmontée d’une roue de luxe. Le revêtement en vinyle noir montre peu de signes d’utilisation, et il n’y a aucune usure typique du traversin généralement associée à ces voitures. Les tapis de sol en caoutchouc d’usine protègent le tapis noir d’usine. Le tableau de bord est exempt de fissures. L’éclairage intérieur fonctionne correctement, tout comme l’horloge. Une unité de tête de cassette de rechange réside dans le tableau de bord.

Le compartiment moteur bien rangé de la Chevy Monte Carlo abrite le Turbo-Jet 454 Big Block. Tous les composants corrects d’usine sont présents. Un compresseur Frigidaire A / C correct a été récemment remplacé par l’original. Toutes les lignes de vide sont en bon état. Un sectionneur de batterie a été installé.

Une nouvelle couche de peinture de coffre au fini éclaboussé a été appliquée sur le coffre immaculé de la Chevy Monte Carlo. Un tapis de coffre noir protège tout ce que vous pouvez transporter. Il y a une roue de secours pleine grandeur montée sur une cinquième roue de rallye, et l’ensemble cric est présent.

Le train de roulement sans corrosion de cette Chevy Monte Carlo témoigne du soin supérieur et de la fierté de propriété qui ont été la marque de fabrique de la propriété. Il n’y a aucun signe de fuite ou d’infiltration du moteur ou de la transmission. Une suspension robuste comprend des barres stabilisatrices et de nouveaux amortisseurs arrière.

Ce Monte Carlo exceptionnel se trouve au Volo Auto Museum pour 35 998 $.

S’abonner à Autorité GM pour plus de nouvelles de Chevrolet Monte Carlo, de nouvelles de Chevrolet et de la couverture des nouvelles de GM 24 heures sur 24.