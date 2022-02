90 jours : une application idéale pour un mode de vie plus écoresponsable

Dans une ère où les consommateurs du monde prennent conscience de leur impact sur la planète, de plus en plus d’outils et plateformes sont développés afin d’encourager des modes de vie plus écoresponsables. De l’anti-gaspillage à la réduction d’empreinte carbone, nombreux sont les réflexes que nous pouvons adopter pour limiter la surconsommation. Si certains automatismes tels que le tri sélectif se sont correctement implantés dans le quotidien des Français, d’autres gestes insoupçonnés sauront jouer un rôle important pour la préservation de la planète. Les applications telles que 90 jours aident à mieux comprendre l’écologie en les guidant au moyen de conseils et défis.

Un format intuitif pour les consommateurs

De manière à réellement motiver les consommateurs d’aujourd’hui, il est indispensable de leur proposer des procédés qui n’iront pas à l’encontre de leurs habitudes et qui ne les sortiront pas trop de leur zone de confort. Les applications sont une manière douce et peu invasive de leur suggérer de nouveaux automatismes grâce auxquels ils pourront jouer un rôle actif dans la préservation de la planète.

Aujourd’hui, la plus grande majorité des Français détient un smartphone, ou une tablette connectée dont ils se servent quotidiennement. En utilisant cet outil pour promouvoir les bienfaits d’un mode de vie durable, les applications arrivent à convaincre de nombreux consommateurs qui s’ouvrent davantage à l’écologie grâce à l’aspect pratique des applis. Avec un coach environnemental directement dans leur poche, ceux-ci disposent de toutes les clés pour un mode de vie plus respectueux de la planète. En seulement quelques clics, ceux-ci profitent de différents conseils et astuces à adopter au quotidien. Souvent simples mais insoupçonnés, ces derniers peuvent jouer un rôle actif dans la sauvegarde de l’environnement.

Un challenge interactif

À l’heure qu’il est, un grand nombre de consommateurs ne prête pas attention à l’impact de son mode de vie puisqu’il estime qu’à son échelle, celui-ci est moindre. Les applications telles que 90 jours aident à mieux comprendre et visualiser concrètement les conséquences de nos habitudes quotidiennes. Cette dernière vous accompagne dans votre démarche écologique, en vous proposant différents challenges divers et variés dont les effets peuvent s’avérer des plus bénéfiques pour l’environnement. À titre d’exemple, cette dernière vous propose de placer une bouteille dans la chasse d’eau de vos toilettes, afin de limiter la surconsommation d’eau. Pour chacun des défis, vous disposez d’un onglet “en savoir plus”, dans lequel vous sont apportées des précisions concernant votre impact environnemental.

Sous forme de défis, ceux-ci nous poussent à nous surpasser et donner de mieux de nous-même pour préserver notre planète. Cet aspect ludique et interactif a su séduire de nombreux consommateurs qui s’engagent dans ce challenge. Nous retrouvons différents types de défis, pouvant être réalisés sur le court ou le long terme. Parmi eux, nous pouvons notamment citer :

Privilégier les gourdes réutilisables aux bouteilles d’eau en plastique jetable

Remplacer les produits ménagers toxiques par du “fait maison”, notamment avec du vinaigre blanc

Opter pour des cosmétiques solides limitant le gaspillage

Réduire la consommation de viande

90 jours : une application aux multiples avantages

Dans un souci écologique, l’application 90 jours a su proposer un outil interactif et motivant pour les consommateurs de France. Les défis leur donnent envie de se surpasser et de s’instruire tout en préservant l’environnement grâce à des réflexes simples. De manière à s’adapter aux habitudes de tous les utilisateurs, l’application est disponible sur iOS comme sur Android et pourra être installée sur un smartphone ou une tablette pour une accessibilité des plus pratiques. En fonction du profil et du mode de vie de chacun, l’appli vous propose des défis que vous serez plus enclins à réaliser. Avec la possibilité de refuser certains défis qui ne vous semblent pas réalisables à un instant donné, vous évoluez à votre rythme et disposez de la possibilité d’y revenir plus tard.

Parmi les meilleures applications écolos, 90 jours fait partie des incontournables pour un mode de vie plus écoresponsable. Toutefois, la plateforme Ma Maison Ma Santé vous proposé également de découvrir de nombreux autres outils visant à vous accompagner au quotidien vers une démarche anti-gaspillage, limitant la surconsommation, etc. Vous y trouverez une multitude d’articles vous encourageant dans un mode de vie plus en faveur de l’environnement : choix des ampoules plus écologiques, des idées de cadeaux écoresponsables, etc.