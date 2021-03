A faire d’urgence la mise à jour Windows 10 KB5001649 20h2 pour les systèmes x64

La mise à jour d’urgence hors cycle de Windows 10 KB5001649 est en cours de déploiement pour permettre l’atténuation de deux bogues critiques: les écrans bleus et l’impression.

Il s’agit de la deuxième mise à jour d’urgence publiée ce mois-ci et elle a été publiée pour résoudre les problèmes liés aux mises à jour de Windows 10 de mars 2021 et aux dernières mises à jour d’urgence, qui causaient des problèmes de stabilité, de BSOD et, dans certains cas, des résultats étranges lors de l’impression de documents.

Selon nos tests, la mise à jour Windows KB5001649 contient les correctifs suivants:

Corrige l’écran bleu de la mort causé par la mise à jour de mars 2021.

Résout un problème où le document pouvait s’imprimer sous forme de cases noires / couleur unies.

Corrige un problème où les éléments, le logo, les codes à barres, etc. manquaient sur la facture et d’autres documents.

Résout un problème où des lignes de tableau peuvent être manquantes.

Résout un problème où un document imprimé se traduira par une page vierge. Cela affecte également l’impression logicielle

Après avoir signalé que de nombreux utilisateurs avaient commencé à rencontrer des écrans bleus et des problèmes d’impression, Microsoft a publié une déclaration reconnaissant le bogue critique. Microsoft a également proposé une solution de contournement temporaire, mais la solution de contournement n’a pas pu résoudre le problème pour tout le monde, et un autre correctif a été publié sous la forme d’une mise à jour cumulative hors bande.

Incroyablement, le correctif contenait également des problèmes d’impression et certaines personnes ont signalé de nouveaux problèmes, y compris un bogue où Windows n’imprimera pas les documents avec tous les textes, éléments et factures n’auront que le logo de l’entreprise.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Microsoft semble avoir corrigé le code d’erreur d’écran bleu «APC_INDEX_MISMATCH» et plusieurs problèmes d’impression dans Windows 10 version 1803 et plus récente.

Pour ceux sur la version 20H2 / 2004, Microsoft pousse Windows 10 KB5001649. Pour télécharger ce patch, recherchez simplement les mises à jour et la mise à jour suivante apparaîtra sur votre écran:

Mise à jour cumulative de mars 2021 pour Windows 10 version 20H2 pour les systèmes x64 (KB5001649)

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, vous devez cliquer sur «Télécharger et installer» pour appliquer le correctif d’urgence. Si vous ne parvenez pas à appliquer la mise à jour cumulative via l’application Paramètres, Microsoft a également publié des programmes d’installation hors connexion.

Télécharger les liens pour le programme d’installation hors ligne KB5001649

Windows 10 KB5001649 Liens de téléchargement direct: 64 bits et 32 ​​bits (x86).

Correction d’impression pour les anciennes versions de Windows

Outre la version 20H2 et la version 2004, Microsoft a également publié un deuxième correctif pour les anciennes versions du système d’exploitation. Pour la version 1909, il existe un nouveau correctif intitulé Windows 10 KB5001648 et il comprend des correctifs identiques.

Pour ceux qui utilisent les versions de Windows 10 des années 2019 et 2018, une nouvelle mise à jour est également disponible pour votre appareil.

Liste des mises à jour Windows Update du 18 mars:

Windows 10 version 20H2 / 2004 – KB5001649 (Build 19041.870 et Build 19042.870)

Windows 10 version 1909/1903 – KB5001648 (build 18363.1443)

Windows 10 version 1809 – KB5001638 (build 17763.1823)

Windows 10 version 1803 – KB5001634 (build 17134.2090)

Microsoft recommande d’installer le correctif uniquement si vous avez des écrans bleus et des problèmes d’impression. Si vous ne rencontrez pas de tels problèmes, vous pouvez ignorer les mises à jour supplémentaires et attendre la sortie du patch mardi d’avril 2021.

Quels sont les problèmes d’impression dans la dernière mise à jour?

Au cours du week-end, les utilisateurs nous ont dit qu’ils ne pouvaient rien imprimer correctement après avoir appliqué les dernières mises à jour, qui incluent le dernier correctif. Pour certaines personnes, des parties d’un document imprimé seraient manquantes, comme le tableau ou les lignes / colonnes du tableau.

Pour d’autres, les documents s’imprimeront avec des cases noires / couleur unies et le logo de l’entreprise. Bien sûr, il existe un autre bogue où Windows 10 n’imprime rien, même si vous utilisez des solutions logicielles telles que «Imprimer au format PDF».

Il est également possible que des pages noires soient imprimées ou que rien ne se passe lors de l’utilisation de l’impression logicielle.

Avis important: ce correctif semble être en proie à des problèmes d’installation et il se peut qu’il ne s’installe pas sur votre appareil. Si vous avez vraiment besoin de la mise à jour, obtenez-la à l’aide des programmes d’installation hors ligne.

