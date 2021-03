Mises à jour de Windows 10 mars 2021: nouveautés et améliorations

La mise à jour Windows 10 de mars 2021 est désormais disponible pour toutes les versions prises en charge du système d’exploitation – v20H2, v2004 et v1909. Mars Patch Tuesday est livré avec l’optimisation des jeux, les correctifs de Blue Screen of Death, des améliorations de sécurité pour l’ancien Microsoft Edge, et plus encore.

La mise à jour de Windows 10 de mars 2021 comprend une longue liste de correctifs de sécurité pour plus de 82 vulnérabilités, y compris les bogues marqués comme “critiques” et “importants”. Cela inclut une vulnérabilité zero-day signalée par les ingénieurs de Google où des pirates informatiques ont abusé du projet Visual Studio.

Microsoft a également confirmé qu’il étendait le déploiement de la mise à jour Adobe Flash Player-killer. Si vous disposez toujours de Flash Player, une nouvelle mise à jour facultative le supprimera de votre ordinateur.

Pour installer les mises à jour cumulatives de mars 2021 sur votre PC, procédez simplement comme suit:

Rendez-vous sur la page Windows Update dans l’application Paramètres.

Cliquez sur le bouton «Vérifier les mises à jour».

Désélectionnez les mises à jour de pilote facultatives (le cas échéant).

Sélectionnez «Télécharger et installer».

Redémarrez votre appareil.

Le numéro de version et les correctifs inclus dans les mises à jour dépendent de la version de Windows 10 installée sur votre appareil. Si vous utilisez la version 20H2 (qui est la dernière version), vous obtiendrez la version 19042.867. Pour ceux de la version 2004 (mise à jour de mai 2020), vous obtiendrez le même correctif mais il aura un numéro de version différent – Build 19041.867.

Mises à jour cumulatives de Windows 10 mars 2021:

KB5000803 (Build 14393.4283) pour la version 1607. KB5000812 (Build 15063.2679) pour la version 1703. KB5000809 (Build 17134.2087) pour la version 1803. KB5000822 (Build 17763.1817) pour la version 1809. KB5000808 (Build 18363.1440) pour la version 1909. KB5000802 (Build 19041.867 et 19042.867) pour v2004 et 20H2.

Vue d’ensemble des mises à jour cumulatives de Windows 10 mars 2021

La mise à jour du Patch Tuesday de mars 2021 est fournie avec des correctifs de sécurité et des améliorations de qualité uniquement. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est incluse dans cette version.

Selon le journal des modifications, la mise à jour s’accompagne d’améliorations de sécurité inconnues pour les produits Office, l’interface utilisateur Windows et le processus système responsable des opérations de base.

Build 19042.867 pour Windows 10 version 20H2

La version 20H2 de Windows 10 reçoit la version 19042.867 (KB5000802) dans le cadre du patch Tuesday de ce mois-ci.

Sur la base du journal des modifications du correctif et de la dernière mise à jour facultative, voici une liste de toutes les corrections et améliorations importantes de cette version:

Microsoft affirme avoir corrigé le bégaiement de jeu rencontré dans certains jeux de bureau lorsqu’ils sont joués en plein écran. Microsoft a corrigé des problèmes de lecture vidéo affectant les applications Windows 10, telles que Films et TV et Edge. La mise à jour a résolu des problèmes avec les paramètres de taux de rafraîchissement pour certains moniteurs. Améliorations générales des performances et des jeux.

État du déploiement de Windows 10 version 20H2 en mars 2021

La plupart des problèmes critiques et connus sont désormais marqués comme «résolus» ou partiellement résolus. Cependant, Microsoft est toujours conscient des problèmes avec Input Method Editor (IME) où certains caractères n’apparaîtront pas dans votre application.

La plupart des bogues étant désormais corrigés, Microsoft a confirmé qu’il avait commencé à forcer Windows 10 version 20H2 sur les appareils exécutant des versions obsolètes, telles que la version 1903 ou la version 1809.

Microsoft utiliserait également l’apprentissage automatique pour étendre le déploiement de la mise à jour des fonctionnalités.

Build 18363.1440 pour Windows 10 version 1909

Pour ceux qui utilisent encore Windows 10 version 1909, Microsoft a publié Build 18363.1440 (KB5000808) et il est livré avec des correctifs de bogues identiques. Apparemment, aucune nouvelle mise à jour n’a été publiée pour Windows 10 version 1903, qui a été abandonnée.

Microsoft met fin à la prise en charge de l’ancien Edge sur Windows 10

Après avoir publié ces mises à jour, le géant de la technologie a rappelé aux utilisateurs finaux et aux administrateurs informatiques que l’ancien Microsoft Edge avait été retiré avec la mise à jour du Patch Tuesday de mars 2021 et qu’il ne bénéficierait plus du support de la société à partir du 10 mars.

Si l’ancien Microsoft Edge est toujours installé, la prochaine mise à jour cumulative supprimera le navigateur retiré et installera à la place Edge basé sur Chromium. Microsoft recommande aux anciens utilisateurs Edge de passer à un navigateur pris en charge pour continuer à utiliser ses applications et services Web.

La fin de la prise en charge de Microsoft Edge affectera les utilisateurs de Windows 10 version 20H2, version 2004 et antérieure, c’est pourquoi Microsoft avertit les utilisateurs du changement à venir. Pour ceux qui n’ont pas vu l’annonce, Microsoft a commencé à afficher une alerte de «fin de support» aux utilisateurs Edge leur indiquant qu’ils devront mettre à niveau.