À quoi s’attendre la saison 2 de la saga Winx

La saga Winx a reçu des critiques mitigées après sa sortie en janvier 2021, alors Netflix ira-t-il de l’avant avec la saison 2? Basé sur la série animée Winx Club, l’adaptation fantastique a lieu à Alfea College, une institution d’un autre monde où les fées et les spécialistes masculins développent leurs compétences. The Winx Saga La saison 1 se concentre sur une guerre imminente avec des méchants connus sous le nom de Burned Ones.

Abigail Cowen ( Stranger Things ) joue dans Fate: The Winx Saga saison 1 en tant que fée du feu nommée Bloom. C’est une humaine qui a été recrutée par la directrice, Farah Dowling (Eve Best), qui a de bonnes intentions pour ses élèves mais raconte encore quelques mensonges sur le passé de l’école. Incidemment, une grande partie du drame de Fate: The Winx Saga saison 1 ne provient pas de l’intrigue secondaire Burned Ones, mais plutôt de révélations sur les antécédents d’Abigail. L’ émission Netflix met en vedette Hannah van der Westhuysen, Elisha Applebaum, Precious Mustapha, Eliot Salt et Sadie Soverall en tant que principales fées.

The Winx Saga La finale de la saison 1 résume de nombreux points de conflit tout en taquinant une dynamique entièrement nouvelle pour la saison 2. Il reste encore beaucoup à apprendre sur le passé de Bloom, mais les six premiers épisodes clarifient la directrice Dowling et son lien avec un mystérieux femme nommée Rosalind (Lesley Sharp). Les acteurs masculins ont également l’occasion de briller, Sam (Jacob Dudman) sortant presque du récit pour de bon et Sky (Danny Griffin) recevant des nouvelles choquantes sur sa famille. Voici tout ce que nous attendons pour The Winx Saga saison 2 sur Netflix .

Le Renouvellement De La Saison 2 De La Saga Winx

Netflix n’a pas encore allumé le feu vert Fate: The Winx Saga saison 2. Le service de diffusion en continu attend généralement trois à six semaines pour faire les annonces de renouvellement officielles, les fans auront donc vraisemblablement une réponse au début de mars 2021. Les critiques n’ont pas été ravis du premier. six épisodes jusqu’à présent, mais la série peut finir par être un succès en streaming si les histoires résonnent avec le noyau démographique des jeunes téléspectateurs adultes.

The Winx Saga Saison 2 Date De Sortie

En supposant que Netflix commande The Winx Saga saison 2 quelque temps avant le printemps 2021, la production pourrait commencer plus tard dans l’année. Alors que la plupart des séries dramatiques pour adolescents ont 10 épisodes complets, cette série particulière a une portée de production modeste avec seulement six épisodes dans la saison 1. À partir de maintenant, il semble probable qu’une The Winx Saga saison 2 sortira en janvier 2022.