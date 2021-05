TESTER LE HACK TIKTOK QUI DONNE UN ROUGE À LÈVRES PARFAIT

Obtenir le rouge à lèvres parfait nécessite une main ferme et, d’après mon expérience, un bon crayon à lèvres. Une oscillation ou une contraction et soudainement votre rouge à lèvres est inégal, asymétrique ou hors limites.

Il peut également être difficile d’obtenir la ligne dans les coins sans causer de gâchis taché.

Maintenant, un hack qui promet une solution facile et à petit budget pour appliquer la lèvre parfaite fait le tour sur TikTok .

C’est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un coton-tige dans votre salle de bain, puis de le placer entre vos lèvres comme si vous étiez un cheval avec un morceau dans la bouche. Appliquez votre rouge à lèvres ou votre lèvre liquide comme d’habitude, en utilisant les extrémités du q-tip comme guide pour savoir où vous arrêter. Lorsque vous enlevez l’écouvillon, vous vous retrouverez avec une lèvre impeccable et nette – soi-disant.

Les origines de cette astuce viennent de Huda Kattan , fondatrice de Huda Beauty

, qui l’a testée avec sa sœur Mona en 2018 dans une vidéo intitulée « Testing Weird Beauty Hacks ». «Je ne sais pas si c’est un hack que je trouve phénoménal», dit Huda dans la vidéo, exprimant le doute que cela changera la vie de qui que ce soit.

Mona, quant à elle, est une fan et dit que cela a aidé à rendre son rouge à lèvres beaucoup plus beau que d’habitude.

Un clip de Huda et Mona essayant la méthode a ensuite trouvé son chemin dans le monde obsédé par le piratage de TikTok lorsqu’il a été republié par l’utilisateur @theanoughceke et a depuis été vu plus de 1,5 million de fois et a conduit de nombreux autres à le tester par eux-mêmes, avec résultats principalement positifs. «Tout cela fonctionne», déclare Tessla Marie, utilisatrice .

Mais cela en vaut-il vraiment la peine?



A mon avis, non. En plus de me faire sentir un peu comme le Joker, j’ai trouvé que le q-tip ne faisait pas beaucoup de différence et si quelque chose rendait la lèvre droite plus difficile parce que les extrémités continuaient à me gêner. Je n’applique pas mon rouge à lèvres avec la bouche fermée et quand j’ai écarté les lèvres, le coton-tige a menacé de tomber. Cela a également laissé un espace sans couleur dans les coins dont je n’aime personnellement pas le look.

Dans l’ensemble, je dirais que vous pouvez laisser passer ce hack. Si vous avez beaucoup de mal avec les coins, un pinceau rouge à lèvres pourrait être la réponse à vos problèmes.