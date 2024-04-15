Adieu la Switch : Apple détruit les consoles portables avec l’arrivée des émulateurs sur l’App Store !

Apple redéfinit le jeu mobile avec l’introduction d’émulateurs sur l’App Store.

Apple autorise les émulateurs de jeux sur l’App Store

Apple semble avoir permis pour la première fois l’entrée d’émulateurs de jeux iPhone sur l’App Store, suite à des changements de politique. Des applications émulateurs ont commencé à apparaître sur l’App Store d’Apple, comme l’émulateur Game Boy pour iPhone et iPad, iGBA, qui est gratuit. Auparavant, Apple aurait refusé la capacité d’iGBA à charger et jouer des ROM téléchargées directement sur les appareils, selon 9to5Mac. Cette nouveauté marque un tournant significatif dans la politique de l’App Store d’Apple concernant les applications de jeu.

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L’émergence de l’émulateur iGBA

Le développeur de l’émulateur Game Boy iGBA semble exploiter le changement de politique inattendu de l’App Store. Le logiciel, basé sur le GBA4iOS open-source, se monétise via des publicités. L’inventeur de l’application, Riley Testut, a affirmé qu’il n’était pas au courant de sa soumission. Malgré cela, iGBA est un émulateur Game Boy complet qui vous permet de télécharger et de jouer à des ROM Game Boy Advance ou Game Boy Color via le web. Il inclut des états de sauvegarde, des contrôleurs virtuels personnalisables, des paramètres haptiques et la projection sur écran externe via AirPlay.

Nouvelles règles de l’App Store et compatibilité étendue

Depuis que le langage relatif aux applications émulées sous licence au sein de l’application hôte reste flou, le dernier changement de réglementation de l’App Store a laissé l’installation de ROM par chargement latéral incertaine. Il semble que le chargement de ROM soit non restreint si iGBA a été approuvé intentionnellement et non par les réviseurs. Les émulateurs de jeux seront disponibles sur les smartphones compatibles lorsque Apple mettra à jour ses normes de l’App Store. Les nouvelles normes permettent aux applications de proposer des mini-apps HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plugins.

Réponse d’Apple aux exigences du DMA

Apple se conforme aux exigences de l’Acte des Marchés Numériques (DMA) pour accroître la concurrence sur les plateformes de distribution d’applications. Suite à l’interdiction des émulateurs, les utilisateurs iOS ont commencé à charger latéralement des applications. Le géant technologique a des exigences rigoureuses pour les développeurs; les émulateurs de jeux sur l’App Store doivent être disponibles internationalement, comme stipulé par le DMA. La conformité aux règles, normes et lois d’Apple, y compris les lois sur la piraterie, est soulignée.

Potentiel de l’Apple Watch comme émulateur Game Boy

Les seuils de distribution d’applications et les délais de mise à jour restent en vigueur dans l’UE, malgré ces changements. L’App Store doit mettre à jour les applications tierces en dehors de l’UE dans les 30 jours, et le chargement latéral nécessite un million de téléchargements en 2023. Dans un développement connexe, une vidéo montrant Castlevania: Aria of Sorrow joué sur un Apple Watch Ultra a suscité l’intérêt pour le jeu d’émulateur sur Apple Watch. Dans la vidéo, une Apple Watch à 35 $ a été utilisée pour jouer au jeu vidéo, suscitant une opportunité de jeu intéressante pour que l’appareil devienne un émulateur Game Boy.