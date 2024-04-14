Alerte sécurité : Samsung déploie une mise à jour de sécurité urgente pour les Galaxy !

Samsung lance une mise à jour critique pour des millions d’utilisateurs Galaxy

Nouvelle mise à jour de sécurité critique pour les utilisateurs Galaxy

Samsung a déployé une mise à jour de sécurité critique destinée aux millions d’utilisateurs des appareils Galaxy, nécessitant une installation immédiate, en particulier à cause d’une correction cruciale qui a tardé à arriver. Ce mois-ci, la ronde des mises à jour de Samsung a commencé tôt, avec son tout dernier modèle phare, le S24, recevant les correctifs de sécurité d’avril ainsi que quelques ajustements très attendus sur l’appareil photo avant la fin mars. La mise à jour a maintenant été étendue à d’autres modèles phares et commence à être disponible pour les appareils des séries S23, S22 et S21.

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Disponibilité de la mise à jour selon le réseau et la géographie

Les utilisateurs doivent rester attentifs à la disponibilité spécifique de la mise à jour, qui peut varier selon le réseau et la localisation géographique. Si elle n’est pas disponible immédiatement, elle devrait l’être sous peu. Comme toujours, ceux possédant des appareils plus anciens ou moins coûteux devront attendre plus tard dans le mois, à condition que ces appareils restent sur le calendrier des mises à jour mensuelles et n’aient pas été relégués aux mises à jour trimestrielles. Vous pouvez vérifier la fréquence de mise à jour de votre propre appareil ici, tandis que les détails spécifiques de la mise à jour d’avril sont disponibles ici.

Détails sur la correction critique de Qualcomm

La mise à jour de sécurité de Samsung contient un mélange habituel de correctifs Android et propres à Samsung, le correctif le plus critique étant inclus dans le lot Android. CVE-2023-28578 aborde un problème de corruption de mémoire dans le chipset de Qualcomm. Les détails sont, comme d’habitude, peu nombreux à ce stade initial, mais l’équipe Android indique qu’il implique “un composant système qui pourrait conduire à une escalade de privilèges locale sans privilèges d’exécution supplémentaires nécessaires.” Cela suggère qu’une attaque nécessiterait que l’appareil fonctionne dans des conditions anormales et que l’exploitation soit partie d’une chaîne.

Comparaison avec les mises à jour d’autres marques

En contraste, la mise à jour de Google pour les propriétaires de Pixel ce mois-ci incluait deux menaces de haute gravité et un avertissement selon lequel elles “pourraient faire l’objet d’une exploitation ciblée et limitée.” C’est un avertissement bien plus sérieux qui incite à une mise à jour immédiate. Ceux qui exploitent les appareils Pixel sont souvent des entreprises de logiciels espions ou d’analyse médico-légale pour extraire des données. Et bien que le cycle de mise à jour mensuel de Samsung soit souvent comparé défavorablement à l’approche plus simplifiée d’Apple pour iOS, il semble que les utilisateurs d’iPhone aient leurs propres problèmes d'”exploitation limitée”.

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Perspectives et améliorations attendues de Samsung

Pour les utilisateurs Samsung ce mois-ci, nous attendons de voir quelles autres avancées l’entreprise prévoit de faire avec son adoption de mise à jour sans heurts après l’avoir testée le mois dernier. L’entreprise met également à jour son application “Software Update”, ce qui pourrait prêter à confusion pour beaucoup, mais il s’agit simplement de l’application qui vérifie les mises à jour, comme son nom l’indique.