Amazon: l’utilisation de l’application pour surveiller les chauffeurs déclenche des problèmes de confidentialité

L’utilisation par Amazon d’une application appelée « Mentor » pour suivre les chauffeurs de livraison tiers et mesurer leurs performances a déclenché des problèmes de confidentialité, selon les médias.

Alors qu’Amazon appelle l’application un outil pour améliorer la sécurité des conducteurs, les partisans de la protection de la vie privée et les conducteurs disent qu’il s’agit également d’un outil de surveillance, a rapporté CNBC vendredi.

L’application aide Amazon à surveiller le comportement des chauffeurs lors du service de livraison.Les livreurs doivent le télécharger et l’exécuter en continu.

Cela leur donne un score qui mesure leurs performances de conduite.

Cependant, certains chauffeurs-livreurs, cités par CNBC, trouvent l’application invasive et ont déclaré qu’ils faisaient parfois face à des mesures disciplinaires injustes de la part de leur responsable en raison de bogues dans l’application. «La sécurité est la priorité absolue d’Amazon. Qu’il s’agisse de télémétrie de pointe et de technologie de sécurité avancée dans les fourgonnettes du dernier kilomètre, de programmes de formation à la sécurité des conducteurs ou d’améliorations continues de notre technologie de cartographie et de routage, nous avons investi des dizaines de millions de dollars dans des mécanismes de sécurité sur notre réseau, et communiquent régulièrement les meilleures pratiques de sécurité aux conducteurs », a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Ces préoccupations surviennent à un moment où Amazon au début du mois a soulevé des sourcils en confirmant qu’elle introduisait des caméras toujours allumées dans les fourgonnettes utilisées par certains de ses partenaires de livraison sous contrat, ce qui a alarmé les défenseurs de la vie privée.