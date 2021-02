Les créatures préhistoriques reviennent à la vie

Apparemment, nous n’avons rien appris de parc jurassique, car les scientifiques travaillent toujours à ramener à la vie des espèces éteintes. Jusqu’à ce que ce jour arrive, vous pouvez interagir avec des animaux perdus depuis longtemps grâce à la réalité augmentée … si vous avez un modèle d’iPhone plus récent.

Mercredi, Atlantic Productions, la société derrière le film primé aux BAFTA Musée d’histoire naturelle de David Attenborough vivant mettant en vedette l’historien éponyme, ont créé une application iPhone compagnon qui permet aux utilisateurs de visualiser des reproductions virtuelles de fossiles de trois espèces éteintes, puis de les faire vivre, ainsi que leurs habitats, en réalité augmentée.

L’expérience comprend l’Opabinia, un poisson bizarre avec cinq yeux et un tronc, le Diamorphodon, un dinosaure ailé qui plane dans votre espace physique et autour d’un arbre virtuel à la poursuite d’une délicieuse libellule, et le Smilodon, un tigre à dents de sabre qui chasse un mammifère condamné. Les points chauds tout au long des expériences de RA dévoilent des informations plus utiles sur chaque animal.

“En utilisant les toutes dernières technologies, nous donnons vie à certaines des créatures éteintes préférées de David et à leurs mondes d’une manière complètement différente”, a déclaré Anthony Geffen, PDG et directeur de la création chez Atlantic Productions, dans un communiqué. “Dans cette expérience de réalité augmentée, l’équipe franchit de nouvelles frontières en matière de narration immersive.”

L’application Museum Alive est disponible pour 2,99 $ via l’App Store Apple iOS. L’application est compatible avec l’iPhone 7 et les modèles plus récents exécutant iOS 11 ou une version ultérieure, mais le minimum recommandé est l’iPhone 8 et iOS 13.

Le studio de production Alchemy Immersive a amené les créatures à la vie virtuelle via des modèles 3D et des animations, résultant en des apparences et des actions authentiques. De plus, le studio a appliqué la photogrammétrie pour capturer les environnements virtuels, renforçant ainsi le réalisme du contenu AR.

«Nous sommes très fiers de lancer une application qui peut véritablement contribuer à éduquer et à inspirer les enfants à l’aide de technologies immersives. À un moment où tant d’enfants sont désengagés par l’apprentissage, nous espérons vraiment que l’excitation de donner vie à des fossiles à la maison leur procurera une nouvelle expérience qui met en valeur le potentiel de la narration immersive dans l’éducation », a déclaré Elliot Graves, responsable créatif et technique chez Alchemy Immersive. Mais par-dessus tout, les histoires captivantes de David Attenborough apportent une vivacité contagieuse à cette expérience immersive qui la rend instantanément cinématographique. Vous n’oublierez pas ce que c’est que d’avoir un tigre à dents de sabre rôder sur votre sol avant de se jeter sur sa proie – et nous avons hâte de partager ce que c’est.

Alchemy a utilisé le moteur Unity 3D et AR Foundation, un cadre qui fusionne des fonctionnalités similaires entre ARKit pour iOS et ARCore pour Android afin que les développeurs puissent créer des capacités AR pour une application et publier sur les deux systèmes d’exploitation.

«Nos solides partenariats avec Apple et Google nous permettent de garantir que les développeurs ont accès à des fonctionnalités de pointe dès leur sortie, avec un minimum de frais généraux», a déclaré Matt Fuad, chef de produit technique AR / VR chez Unity, à Next Reality. «Au fur et à mesure que les nouvelles fonctionnalités deviennent standard dans tout l’écosystème, nous nous assurons qu’elles convergent vers un langage commun pour nos créateurs. Notre objectif est d’abstraire toute fragmentation de nos développeurs afin qu’ils puissent se concentrer sur la livraison de leurs visions créatives.»

Malgré les efforts d’Unity, Museum Alive ne se lance que sur les iPhones pour le moment. Mais, la décision est venue à l’interface utilisateur, avec “la qualité visuelle de l’application et notre approche distinctive de la conception de menu 3D” étant un point de fierté particulier pour Graves et son équipe, par opposition à l’expérience AR.

«L’esthétique et le design étaient au cœur de Museum Alive car nous voulions nous assurer que l’expérience soit intemporelle et non vieillissante», a déclaré Graves à Next Reality. «Au fur et à mesure que nous développions l’application dans la maison tout au long de la pandémie, nous voulions définir soigneusement nos spécifications de livraison pour nous assurer que l’expérience utilisateur serait aussi raffinée que possible. Sur ce projet particulier, il n’était pas de notre portée de concevoir et de tester une gamme plus large d’appareils. À l’avenir, nous aimerions proposer l’expérience sur Android, mais nous sommes ravis de l’offrir exclusivement pour iOS actuellement. ”

Nous avons vu de superbes représentations de dinosaures en RA via Jurassic World Alive (beaucoup de ces dinosaures AR sont maintenant visibles dans la recherche Google), mais l’application Museum Alive fonctionne à un tout autre niveau.