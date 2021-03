Il semble que vous pourrez bientôt suivre des éléments tels que les écouteurs Beats et d’autres appareils non Apple dans l’application Find My.

Comme indiqué par MacRumors, la dernière version bêta développeur d’iOS 14.5 a ajouté un nouvel onglet «Éléments» à l’application Find My, qui permettra aux utilisateurs de suivre les appareils non Apple tels que les écouteurs, les bagages, les sacs à dos, etc.

En préparation du lancement de cette fonctionnalité, Apple a rendu visible par défaut un nouvel onglet «Éléments» dans l’application Find My de la troisième version bêta d’iOS 14.5 destinée aux développeurs aujourd’hui. Auparavant, cet onglet n’était accessible qu’en basculant un paramètre de développeur ou en entrant le schéma d’URL “findmy: // items” dans Safari sur un iPhone ou un iPad, mais il apparaît désormais automatiquement pour tous les utilisateurs exécutant la dernière version bêta.

En plus du nouvel onglet “Éléments”, la dernière version de l’application Find My inclut également de nouveaux paramètres de notification ainsi que la possibilité de voir le dernier emplacement connu de vos appareils s’ils ne sont pas connectés à un réseau quelconque.

Les AirTags d’Apple, le concurrent Tile de la société qui vous permettra de suivre pratiquement tout, devraient également se retrouver dans la section “Articles” de l’application Find My.

Le tracker devrait fonctionner avec un réseau maillé créé par les appareils Apple qui s’activera lorsqu’un élément est perdu.

D’après les fuites et les rumeurs, on pense que les AirTags sont des trackers de localisation un peu comme le populaire Tile. L’idée générale est que tant que vous avez votre iPhone ou iPad, vous pouvez trouver les AirTags où qu’ils soient. Attachez-les à vos clés ou mettez-en une dans votre portefeuille et vous serez toujours en mesure de trouver ces articles. Il existe déjà un certain nombre de balises NFC pour iPhone sur le marché. Les AirTags semblent similaires, mais avec une intégration plus profonde avec iOS et iPadOS.

On ne sait actuellement pas exactement quand les AirTags seront publiés, mais cela pourrait être aussi tôt que l’événement supposé de mars qu’Apple devrait accueillir.