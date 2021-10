Quelles sont les applications pour boire de l’eau ?

L’eau est un élément essentiel pour un mode de vie sain. Non seulement, elle vous garde hydraté et rafraîchi, mais elle transporte également des nutriments essentiels à vos cellules, régule la température corporelle et élimine les déchets. Cependant, tout le monde n’a pas le réflexe d’en boire régulièrement, c’est pour cette raison qu’il existe des applications conçues spécialement pour vous le rappeler, ce que va traiter cet article justement.

Buvez-vous assez d’eau ?

Il y a toutes sortes d’avantages pour la santé qui découlent d’une consommation d’eau suffisante, de la régulation de la température à la réduction des maux de tête. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de savoir avec certitude que vous obtenez la bonne quantité chaque jour. C’est là qu’interviennent les applications d’hydratation. Le rappel de consommation d’eau vous rappelle que vous devez en boire suffisamment. Un apport hydrique approprié maintient votre peau en bonne santé et peut même vous aider à perdre du poids.

Boire de l’eau régulièrement dans votre vie quotidienne peut parfois être difficile, malgré de nombreux avantages pour votre santé. La pratique du suivi de l’eau empêche votre corps de se déshydrater. Personne ne peut vous dire exactement de combien d’eau vous avez besoin. Essayez de voir par vous-même ce qui fonctionne le mieux pour vous. Beaucoup de facteurs peuvent avoir un impact sur la quantité réelle nécessaire pour vous au quotidien, comme votre sexe, âge, poids, la saison, votre environnement, etc. Certaines personnes peuvent mieux fonctionner avec plus d’eau que d’habitude, tandis que pour d’autres, cela ne fait que de se rendre plus fréquemment aux toilettes. Ces consignes devraient s’appliquer à tout le monde :

Buvez assez souvent tout au long de la journée pour obtenir une urine claire et pâle.

N’attendez pas d’avoir soif pour boire.

Avoir une bouteille d’eau toujours à portée de main est un bon moyen de s’assurer d’avoir suffisamment d’eau.

En cas de forte chaleur, d’exercice physique ou d’allaitement, assurez-vous de boire suffisamment pour compenser la perte.

Des rappels pour boire de l’eau

La plupart des gens n’ont pas besoin d’une application leur rappelant de boire de l’eau. Toutefois, les personnes faisant de l’exercice fréquemment ou pratiquant des activités assez dures peuvent avoir besoin de rappels de temps en temps. Les applications spécifiques à la consommation d’eau permettent aux utilisateurs de suivre pratiquement leur taux d’hydratation. En recueillant les informations sur votre quotidien, y compris le type de climat dans lequel vous vivez, elles vous aident à comptabiliser la quantité d’eau dont vous avez besoin et celle que vous avez bue réellement, en fonction de votre poids et de vos activités. Vous pouvez personnaliser les rappels, les fréquences et les intervalles (allant de chaque 10 min à toutes les trois heures). Vous recevrez, à chaque rappel, une notification personnalisée de boire, vous aidant à rester hydraté tout au long de la journée.

Des applications pour vous aider à boire plus d’eau

Voici trois de nos applications préférées conçues pour aider à faire de l’eau une force positive dans votre vie :

L’application Plant Nanny

L’application Plant Nanny est considérée comme la meilleure de l’App Store et comprend plus d’un million de téléchargements. Elle nécessite une version d’iOS 7.0 ou ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Plant Nanny vous offre un pot de fleurs qui va grandir au fur à mesure que vous buvez de l’eau.

L’application waterlogged

Cette application propose des graphiques permettant de suivre la consommation d’eau au quotidien. Elle utilise iOS 9.0 et versions ultérieures et est compatible avec iPod touch, iPad et iPhone.

L’application Daily Water

Vous aurez besoin d’iOS 8.0 ou version ultérieure et est compatible avec iPad, iPhone ainsi qu’iPod touch. Commencez par vous fixer un objectif quotidien de consommation d’eau, l’application vous aidera à l’atteindre.