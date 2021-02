Une mystérieuse mise à jour pour les Pixel Buds de Google

Google a finalement publié ses TWS Bluetooth Pixel Buds l’année dernière. Contrairement à la variante de génération d’origine de l’accessoire intra-auriculaire, qui avait un fil reliant l’écouteur gauche à l’écouteur droit, la version de deuxième génération est vraiment sans fil (d’où l’abréviation TWS ci-dessus). En septembre, l’appareil a reçu une mise à jour du firmware et mardi une mise à jour du firmware 553 a été diffusée.

Malheureusement, aucune liste de modifications n’a été publiée, environ une douzaine de mises à jour ont été publiées pour les Pixel Buds, dont une qui a été diffusée à la date de sortie du produit. Ces mises à jour ont corrigé des problèmes de sons statiques, sifflants et autres qui empêchent d’entendre clairement. En août, une fonctionnalité supprimée comprenait un correctif de bogue qui permet à l’utilisateur de bénéficier de plus de stabilité pendant les appels, une fonction de récupération automatique qui reconnecte rapidement les Pixel Buds en cas de perte de connexion et un correctif pour un bogue qui empêche l’un des deux Pixel. Bourgeons de faire une connexion après avoir été retirés de son étui.

Le Google Pixel Bud a reçu une nouvelle mise à jour du micrologiciel

La mise à jour 553 ne devrait pas être une mise à jour majeure et est plus susceptible d’avoir été publiée uniquement pour se débarrasser de certains bogues. Espérons que Google publiera bientôt une liste de modifications pour nous dire exactement ce que la mise à jour 553 apportera aux Pixel Buds. La mise à jour sera envoyée automatiquement via la mallette de transport après leur utilisation. Cependant, comme nous vous l’avons dit il y a exactement une semaine aujourd’hui, Google travaille apparemment sur une méthode pour mettre à jour manuellement les écouteurs. Le code de cette fonctionnalité a été récemment découvert caché dans la dernière version de l’application Pixel Buds.