Apple Watch domine le marché du quatrième trimestre alors que la croissance annuelle augmente

Une nouvelle étude indique que l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE ont aidé Apple à gagner 40% du marché des montres intelligentes au quatrième trimestre de 2020, les expéditions ayant augmenté de près de 20% tout au long de l’année.

Impacté par la pandémie COVID-19, les expéditions mondiales de smartwatch au quatrième trimestre 2020 ont connu une légère baisse en glissement annuel pour réserver un 2020 presque plat, selon le dernier Global Smartphone Shipments Tracker de Counterpoint Research. Dans une année où la croissance annuelle a légèrement progressé à seulement 1,5%, Apple a maintenu sa solide position de numéro un et a augmenté sa part de marché de 6% pts, contribuant ainsi à rapprocher le marché global du segment premium.

Dans une année par ailleurs en baisse, Apple a été la seule entreprise à avoir connu une croissance, augmentant sa part de marché au quatrième trimestre de 34% à 40% sur un an, en partie grâce à ses deux modèles les plus récents:

Les Apple Watch Series 6 et SE se sont bien comportées, expédiant 12,9 millions d’unités et représentant 40% de part de marché au quatrième trimestre 2020. Samsung a augmenté sa part de 1% pt YoY, rebondissant dans la seconde moitié de l’année avec le lancement de son Galaxy 3 Regardez.

Dans l’ensemble, Apple aurait expédié 33,9 millions d’unités d’Apple Watch en 2020, une augmentation de 19% par rapport aux 28,4 millions qu’elle a expédiés en 2019. Le succès d’Apple, en partie, serait dû à un passage à des modèles plus haut de gamme et plus chers:

Il y a eu un changement important du marché vers des montres plus chères, des fournisseurs haut de gamme comme Apple, Samsung et Garmin aidant à consolider le haut de gamme. L’analyste principal de Counterpoint, Sujeong Lim, a déclaré: «La dynamique des fourchettes de prix au quatrième trimestre 2020 indique que les ASP (prix de vente moyens) sont à la hausse. Le plus grand segment de 2019 (101 à 200 dollars) a diminué de 7% pts, tandis que les segments les plus premium de plus de 300 dollars ont augmenté de 8% pts, énormément aidés par Apple, qui jouissait d’une part de marché dominante de plus de 70% dans cette catégorie. “

De toute évidence, les utilisateurs préfèrent davantage de modèles Apple Watch haut de gamme comme la série 6, notre propre choix pour la meilleure Apple Watch en 2021.

