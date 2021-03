Comment choisir son Apple Watch en 2021

Les montres Apple sont disponibles dans différents styles et niveaux de prix. Pour les seniors, nous recommandons l’impressionnante Apple Watch Series 6, qui offre toutes les dernières fonctionnalités de santé et de remise en forme, y compris un altimètre toujours allumé et un moniteur d’oxygène dans le sang (Sp02) à un prix avantageux. Vous pouvez acheter ce modèle avec GPS ou GPS + Cellular. Nous avons également inclus d’autres modèles pour vous aider à prendre une décision mieux éclairée.

Meilleur dans l’ensemble: Apple Watch série 6

Cette version Apple Watch comprend un altimètre toujours allumé et un moniteur d’oxygène dans le sang (Sp02). Il dispose également d’un système d’électrocardiogramme (ECG) capable de détecter si vous rencontrez des anomalies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire. Il existe également un outil de détection des chutes intégré qui contacte automatiquement les services d’urgence en cas de chute. L’Apple Watch Series 6 comprend également un haut-parleur relativement fort (ce qui est idéal pour recevoir des appels), un fond en céramique et verre saphir, et une grande capacité de stockage pour vos photos, podcasts et morceaux de musique préférés.

Si vous prévoyez d’utiliser votre montre sans votre iPhone, envisagez l’option GPS + Cellular. Sinon, optez pour le modèle GPS le moins cher. Quoi qu’il en soit, l’Apple Watch 6 est la meilleure Apple Watch pour les seniors cette année.

Avantages:

Capteur de fréquence cardiaque

Détection des chutes

Moniteur ECG

Moniteur Sp02

Meilleure valeur: Apple Watch SE

En 2020, Apple a dévoilé deux nouvelles montres Apple en même temps. L’Apple SE possède plusieurs des mêmes fonctionnalités que l’Apple Watch Series 6, mais pour beaucoup moins. Vous y trouverez des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse et des notifications de rythme cardiaque irrégulier, une alerte SOS d’urgence, une détection de chute, un altimètre toujours allumé, et plus encore. Il possède également la même puce de processeur que l’Apple Watch Series 6, bien qu’il ne dispose pas d’un écran toujours allumé.

Avantages:

La plupart des fonctionnalités pour le prix

Processeur rapide

Variété d’options

Les inconvénients:

Pas de moniteur Sp02

Pas de moniteur ECG

Apple Watch SE

Une Apple Watch moins chère qui reste une bête fantastique.

Si vous recherchez la dernière Apple Watch pour moins cher, c’est celle qu’il vous faut. Assurez-vous simplement que vous ne voulez pas des extras fournis avec l’Apple Watch Series 6.

Meilleur budget: Apple Watch série 3

L’Apple Watch Series 3 comprend une zone d’affichage plus petite que le modèle plus récent et des composants internes plus anciens. Cependant, il contient encore bon nombre des mêmes fonctionnalités qui méritent d’être envisagées, en particulier pour les étudiants et les jeunes à la recherche d’un accord. Ceux-ci comprennent un capteur cardiaque optique intégré, une résistance à l’eau jusqu’à 50 m, une batterie lithium-ion rechargeable intégrée qui dure jusqu’à 18 heures entre les charges et un altimètre barométrique.

La série 3 n’inclut pas le design rafraîchi introduit pour la première fois avec l’Apple Watch 4, désormais abandonnée, et il n’y a pas d’option de finition dorée. Malgré cela, vous ne pouvez pas nier le prix impressionnant de cet appareil portable toujours impressionnant.

Avantages:

Le prix est juste

Prend en charge watchOS 6

Idéal pour nager

Bonne batterie

Les inconvénients:

Sélection limitée

Conception plus ancienne

Apple Watch série 3

Il a toujours du punch

L’Apple Watch Series 3 2017 est toujours un excellent choix disponible à un prix très avantageux.

Meilleur symbole de statut: Apple Watch série 6 Hermès

La ligne Hermès d’Apple Watch est incroyablement exclusive et fera certainement savoir au monde que vous connaissez le luxe. La seule façon d’obtenir le cadran exclusif conçu par Hermès est d’acheter directement dans la série (pas de triche et d’acheter un bracelet Hermès après-vente). Chaque bracelet est fabriqué à partir de cuir de qualité et est disponible dans une variété de coloris accrocheurs. Le matériau du boîtier est uniquement disponible en acier inoxydable, et toutes les montres Hermès Apple sont GPS + Cellular.

Avantages:

Des bandes magnifiquement conçues

Cadran Apple Watch exclusif conçu par Hermès

Les inconvénients:

Coûteux

Vient uniquement dans un modèle cellulaire

Apple Watch série 6 Hermès

Vous avez l’argent, et maintenant vous avez l’air de le prouver. Laissez votre riche drapeau voler.

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez que les gens le sachent, investir dans la série Apple Watch Hermès montrera votre statut tout en vous offrant tous les avantages de la meilleure Apple Watch.

Luxe chic: Apple Watch Series 6 Édition Titane

L’Apple Watch Titanium Edition est comme le cousin bien élevé et financièrement indépendant de la série en aluminium. Il a un aspect métallique brossé familier, mais les couleurs sont un peu plus riches … un peu plus profondes. Il est disponible en titane ou Space Black. C’est la montre parfaite pour quelqu’un qui veut faire une déclaration très subtile. “Je peux me permettre une Ferrari, mais je choisis de conduire une BMW parce que je suis classe comme ça.”

Avantages:

Look métal riche et profond

Plus solide que l’aluminium ou l’acier inoxydable

Symbole de statut sérieux

Les inconvénients:

Seulement deux options de couleur

Vient uniquement dans un modèle cellulaire

Luxe chic

Apple Watch Series 6 Édition Titane

C’est la version de première classe de l’Apple Watch.

Si vous êtes le genre de personne qui ne montre pas vos Benjamins mais qui aime toujours avoir l’air bien assemblé, c’est une montre de luxe pour vos goûts discrets.

Meilleure Apple Watch pour les seniors

Si vous êtes un senior à la recherche d’une nouvelle Apple Watch, vous remarquerez rapidement qu’un large choix de versions est disponible. Notre modèle préféré pour la plupart des gens de cette catégorie est l’Apple Watch Series 6, qui offre les dernières cloches et sifflets, y compris un affichage permanent, une détection de chute, un moniteur ECG, un moniteur Sp02 et d’autres goodies.

L’Apple Watch Series 6 propose les plus grands écrans à ce jour et les meilleurs composants internes disponibles dans plusieurs styles et niveaux de prix. Trouvez celui qui vous convient le mieux et amusez-vous à acheter de nouveaux bracelets pour compléter votre achat.