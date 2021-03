Tout ce que l’Apple Watch GPS seul peut faire sans iPhone

Sans votre iPhone, le meilleur GPS Apple Watch uniquement (modèles Série 0-6 et SE) peut toujours effectuer les opérations suivantes: suivre les entraînements, suivre l’activité, voir l’heure (également capable d’utiliser les applications d’alarme, de minuterie et de chronomètre), écoutez de la musique à partir d’une liste de lecture synchronisée, affichez des photos d’albums synchronisés, effectuez des achats avec Apple Pay, vérifiez votre fréquence cardiaque, utilisez l’application Breathe et écoutez des podcasts stockés sur Apple Watch. Si votre iPhone est éteint ou hors de portée, l’Apple Watch peut toujours se connecter à des réseaux Wi-Fi connus et effectuer plusieurs autres fonctionnalités.

Apple Watch GPS uniquement: Pas d’iPhone? Aucun problème!

Il y aura des moments où vous serez loin de votre meilleur iPhone, comme aller à un événement qui n’autorise pas les téléphones portables, l’oublier à la maison ou si vous voulez simplement moins faire une randonnée ou une course. Même dans ce cas, votre Apple Watch uniquement GPS est capable de beaucoup de choses, qu’il s’agisse de l’Apple Watch Series 0, de l’Apple Watch SE ou de l’Apple Watch Series 6.

Dites l’heure

La première chose qu’il peut certainement faire sans votre iPhone est de lire l’heure. C’est une montre, après tout, et vous pourrez toujours taper sur l’écran ou lever le poignet pour voir l’heure. Heck, vous pouvez même utiliser les applications d’alarme, de minuterie et de chronomètre sans problème.

Suivre l’activité et les entraînements

Étant donné que l’Apple Watch est un excellent tracker de fitness, ne pas avoir votre iPhone à proximité n’entrave pas sa capacité à enregistrer vos entraînements et à suivre vos pas, votre fréquence cardiaque, vos calories, votre rapport assis-debout, votre taux d’oxygène dans le sang et tout le reste. liés à la santé. L’Apple Watch peut stocker ces données jusqu’à 30 jours (bien que nous vous recommandons de ne pas risquer de perdre ces données et de vous connecter à votre iPhone dès que possible) grâce à son stockage intégré. Dès que votre iPhone est à nouveau à portée Bluetooth ou Wi-Fi, ces données se synchronisent avec votre iPhone et sont effacées du cache de l’Apple Watch.

Pour les propriétaires des séries 0 et 1, l’Apple Watch ne stockera que les pulsations cardiaques, les calories et les informations d’entraînement essentielles car il n’y a pas de GPS intégré. Les propriétaires des séries 2-6 obtiennent un GPS avec leurs données d’entraînement, et les séries 3 et supérieures ont également un altimètre intégré, de sorte que les informations d’altitude sont également stockées.

Payer pour des choses

L’Apple Watch est compatible avec Apple Pay, donc si vous êtes en déplacement sans votre portefeuille ou votre iPhone 12, vous pouvez toujours payer pour des choses dans les entreprises qui acceptent Apple Pay. Toutes vos cartes qui se trouvent dans Apple Wallet reçoivent un jeton unique sur l’Apple Watch, vous n’avez donc même pas besoin de votre iPhone pour les utiliser. Assurez-vous simplement que vous avez d’abord ajouté vos cartes Apple Pay à votre Apple Watch. Cela s’applique également aux cartes-cadeaux, cartes d’embarquement et autres cartes de votre Apple Wallet.

Jouez quelques airs

Si vous avez des listes de lecture dans l’application Apple Music que vous souhaitez emporter avec vous sur la montre, vous pouvez les synchroniser avec votre Apple Watch via le Regarder l’application. Ces pistes sont téléchargées sur le stockage intégré de votre Apple Watch (lorsqu’elle est connectée à l’alimentation et placée à proximité de votre iPhone), et ces pistes sont disponibles pour être lues sur votre montre, même lorsque votre iPhone est hors de portée. Si vous possédez une Apple Watch avec Cellular, vous pouvez également diffuser des morceaux directement à partir du catalogue Apple Music de plus de 40 millions de chansons ou même de stations de radio. Cela s’applique également à l’application Podcasts, car vous pouvez écouter des épisodes de podcasts téléchargés sur l’Apple Watch.

Montrez vos photos préférées

Même si l’Apple Watch a plus d’écran avec la série 4 et les versions ultérieures, ce n’est toujours pas le moyen optimal de visualiser des photos. Mais si vous êtes sans iPhone, alors l’écran de l’Apple Watch doit faire l’affaire, non? Heureusement, vous pouvez synchroniser un album de votre iPhone avec jusqu’à 500 photos, afin que vous puissiez emporter vos photos préférées avec vous pour les montrer aux autres.

Apple Watch GPS uniquement: Vous dites que mon Apple Watch peut se connecter au Wi-Fi?

C’est correct. Si votre iPhone est trop loin, votre Apple Watch uniquement GPS peut toujours se connecter aux réseaux Wi-Fi connus, tant que vous y êtes déjà allé avec votre iPhone. La seule exception à cela est lorsque le réseau Wi-Fi ou le point d’accès nécessite une autorisation secondaire avant de vous connecter car il n’y a aucun moyen d’interagir avec ces écrans ou de saisir des mots de passe sur une Apple Watch.

Mais les réseaux Wi-Fi domestiques standard, par exemple, devraient convenir, tant que vous vous y êtes déjà connecté avec votre iPhone. Cette fonctionnalité n’est pas toujours fiable à 100%, mais si elle fonctionne, vous verrez le symbole Wi-Fi surligné en bleu dans le centre de contrôle de votre Apple Watch.

Lorsque votre Apple Watch se connecte via Wi-Fi, elle peut faire d’autres choses intéressantes.

Utilisez Siri

Étant donné que vous avez toujours besoin d’une connexion de données pour utiliser Siri, la fonction est disponible si votre Apple Watch GPS uniquement est uniquement connectée au Wi-Fi. Vous pouvez utiliser Siri sur Apple Watch pour obtenir des itinéraires, envoyer des iMessages, etc.

Messages et appels

Si l’Apple Watch GPS dispose uniquement d’une connexion Wi-Fi, vous pouvez envoyer et recevoir des iMessages et des SMS, ainsi que passer et prendre des appels téléphoniques.

Consultez la météo et les stocks

Inquiet de la météo? Avec une connexion Wi-Fi uniquement, votre Apple Watch GPS uniquement ne devrait pas avoir de problème pour obtenir la température actuelle pour vous, ainsi que les prévisions. Et si vous êtes sur le marché boursier, vous pouvez vérifier les performances de vos entreprises préférées dans l’application Stocks.

Contrôlez vos accessoires Smart HomeKit

Pour ceux qui sont investis dans l’écosystème HomeKit et qui ont plusieurs appareils compatibles HomeKit à la maison, vous pouvez tous les contrôler depuis votre Apple Watch sans iPhone, tant que vous êtes sur la connexion Wi-Fi. Lancez simplement l’application Home sur votre Apple Watch uniquement GPS et désactivez-la ou activez ce dont vous avez besoin.

Utilisez des applications autonomes avec Wi-Fi

De nombreuses applications Apple Watch sont entièrement fonctionnelles sur la montre sans votre iPhone. Et s’ils ont besoin d’une connexion Internet pour fonctionner, eh bien, ils ne devraient pas avoir de problème si c’est juste sur Wi-Fi et non attaché à votre iPhone.

Définissez des rappels et n’oublie plus jamais rien

“Hey Siri, rappelle-moi de prendre du lait.”

Tant que votre Apple Watch uniquement GPS est connectée au Wi-Fi, vous devriez pouvoir dire à Siri de vous rappeler de faire des choses que vous pourriez oublier autrement. Vous n’avez peut-être pas votre iPhone avec vous tout le temps, mais si vous avez le Wi-Fi, cela vous aidera à vous souvenir de ces petites choses avant qu’elles ne passent.

Écoutez des podcasts, la radio et diffusez de la musique

Si vous n’avez pas votre iPhone, vous ne pourrez écouter que les podcasts et les listes de lecture de musique que vous avez précédemment synchronisés sur votre Apple Watch. Mais si vous disposez d’une connexion Wi-Fi, il pourra diffuser des épisodes de podcast et de la musique qui ne sont pas disponibles localement sur votre Apple Watch. Des stations de radio sont également disponibles.

Discutez avec des amis avec Talkie-Walkie

Apple a ajouté une fonction Walkie-Talkie dans watchOS 5, afin que vous puissiez envoyer instantanément des enregistrements vocaux à des amis qui l’ont également activée. Tant que vous êtes sur une connexion Wi-Fi sur l’Apple Watch, appuyez simplement sur le bouton pour parler, puis relâchez pour écouter leur réponse.

Apple Watch GPS uniquement: Wow! Il est assez capable sans l’iPhone.

C’est vrai! L’Apple Watch, uniquement GPS, peut encore faire beaucoup de choses même lorsqu’elle est loin de votre iPhone, c’est donc bien qu’elle n’ait pas toujours besoin de l’iPhone pour en tirer des fonctionnalités. Et bien que vous puissiez connecter l’Apple Watch au Wi-Fi, cela ne fonctionne que si votre iPhone était auparavant lié à ce réseau. Mais si vous avez une Apple Watch cellulaire, elle peut à peu près tout faire sans votre iPhone, car elle dispose de sa propre connexion de données.