Microsoft vient de nous donner 27 raisons supplémentaires de s’inscrire au Xbox Game Pass

Quelque chose à espérer: La vitrine des jeux Xbox & Bethesda a eu lieu à l’E3 2021 hier soir, et c’était une bonne nouvelle pour ceux qui s’abonnent au Xbox Game Pass de Microsoft, avec 27 des 30 jeux mentionnés dans la nuit arrivant au service.

En plus des titres à venir, 11 jeux viennent d’être ajoutés au Game Pass, dont Yakuza: Like A Dragon, complétant ainsi toute la collection d’entrées Yakuza du service. Et pour ceux qui ne les ont pas encore achetés, Among Us (15 juin) et Hades (août), plusieurs fois primé, arrivent au service.

Ce qui est plus excitant, ce sont les jeux inédits qui reçoivent des lancements le premier jour sur Game Pass pour PC. Ceux-ci incluent Dungeons & Dragons: Dark Alliance (22 juin), The Ascent (29 juillet) et 12 Minutes (19 août).

Le très attendu Psychonauts 2 le 25 août, Back 4 Blood le 12 octobre et le 28 octobre arrivent également sur Game Pass. Age of Empires 4 arrive. Le magnifique Forza Horizon 5 débarque le 9 novembre et Halo Infinite tombe pendant les vacances.

Si tout cela vous semble bon, découvrez quelques-unes des futures versions du Xbox Game Pass du premier jour : Stalker 2, The Outer Worlds 2, A Plague Tale : Requiem, Atomic Heart et Starfield, qui est salué comme « Skyrim dans l’espace ».

Se joignent également à eux la coopérative en monde ouvert FPS RedFall, Contraband, Party Animals, Somerville, Slime Rancher 2, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes et Replaced.