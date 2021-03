Les meilleures alternatives aux AirPods que vous pouvez trouver en 2021

Vous voulez changer vos AirPods avec quelque chose de différent cette année ? Nous vous avons entendu. Voici quelques-unes des meilleures alternatives d’AirPods que vous pourrez acheter en 2021. Du Marshall Mode II au JBL LIVE PRO+, cette liste offre un grand nombre d’options. Vous pouvez soit vous en tenir à un design similaire à celui des AirPods, soit opter pour quelque chose de complètement différent.

Depuis qu’Apple a lancé les AirPods, ils sont l’un des meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter pour votre vie quotidienne. Mais, comme tout autre gadget mobile, les écouteurs peuvent devenir ennuyeux si vous restez longtemps sur le même modèle. Donc, si vous cherchez à améliorer vos AirPods avec quelque chose de différent, voici les meilleures alternatives AirPods que vous pouvez acheter en 2021.

Nous avons essayé de faire en sorte que la liste soit courte, mais axée sur le design, afin que vous puissiez vous offrir les plus beaux écouteurs qui existent.

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth Marshall Mode II

Les écouteurs intra-auriculaires Marshall Mode II Bluetooth sont les premiers véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth de Marshall. Grâce à un pilote dynamique personnalisé, ils créent une expérience audio exceptionnelle pour ceux qui aiment le rock. Avec un total de 25 heures de lecture, ils vous permettent d’écouter toute la journée. Réactifs au toucher, ils peuvent contrôler votre musique, vos appels téléphoniques et bien plus encore lorsque vous les touchez du doigt.

Casque Bluetooth intra-auriculaire Marshall Mode II dans une vidéo

Si vous recherchez un ensemble d’écouteurs confortables, vous devriez considérer les écouteurs semi-dans-l’oreille 1MORE ComfoBuds. Ils ne pèsent que 3,8 grammes et leur conception semi-intérieure assure un ajustement sûr et ergonomique. Mais ils ne sont pas seulement confortables. Ces écouteurs vous offrent également un son inégalé grâce à un conducteur dynamique extra-large de 13,4 mm. Ils s’apparient aussi instantanément avec votre appareil dès que vous ouvrez l’étui.

Oreillettes QuietComfort de Bose

Un bon son commence par le silence, et c’est exactement ce que vous obtenez avec les écouteurs QuietComfort de Bose. Ce sont quelques-unes des meilleures alternatives d’AirPods que vous pourrez acheter en 2021, car ils ont une annulation active et passive du bruit que vous pouvez ajuster. En même temps, l’acoustique produit des notes basses profondes et un son réaliste. Vous pouvez également vous attendre à des appels clairs puisque les micros sont conçus pour capter le son de votre voix et non celui de l’arrière-plan.



Les écouteurs QuietComfort de Bose en service

Oreillettes sans fil à appairage automatique Cambridge Audio Melomania Touch

Une autre excellente alternative aux AirPods est les écouteurs sans fil à appairage automatique Melomania Touch de Cambridge Audio. Ils offrent neuf heures de lecture continue et un incroyable 50 heures avec le boîtier. Sur le plan sonore, ils utilisent une technologie d’amplification de qualité hi-fi pour une scène sonore exceptionnelle. Ils sont également compatibles avec votre iPhone ou votre appareil Android dès que vous ouvrez l’étui.

Les écouteurs sans fil Melomania Touch de Cambridge Audio s’appairant automatiquement dans une vidéo

Écouteurs JBL LIVE PRO+ True Wireless

Si vous prenez des appels dans des environnements bruyants, optez pour les écouteurs JBL Live PRO+ True Wireless Headphones. Ces écouteurs sont dotés d’une technologie d’annulation de l’écho, ce qui vous permet de passer des appels incroyablement clairs, même lorsque vous passez à proximité d’une zone de construction. De plus, grâce à la fonction de suppression adaptative du bruit avec Smart Ambient, ils vous permettent d’avoir des conversations naturelles sans les retirer de votre oreille.

Casque sans fil JBL LIVE PRO+ true

Pour une annulation du bruit que vous pouvez contrôler, optez pour les Samsung Galaxy Buds Pro Earbuds. La fonction Intelligent Active Noise Cancellation vous permet de vous échapper du monde ou d’entendre ce que vous voulez d’une simple pression. Et la fonction de détection de la voix passe instantanément de la suppression active du bruit au son ambiant lorsqu’elle détecte votre voix. Avec un haut-parleur bidirectionnel personnalisé et un son AKG, ils vous offrent une expérience sonore de premier ordre à chaque note.

Écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro

Ecouteurs sans fil légers Earin A-3

Les écouteurs légers sans fil Earin A-3 ont fait partie de notre liste des meilleures alternatives d’AirPods que vous pourrez acheter en 2021 car ils sont super confortables. De conception ergonomique, la forme personnalisée assure un ajustement sûr qui ne compromet pas le style pour le confort. Il n’y a ni droite ni gauche ; ces écouteurs fonctionnent dans les deux oreilles grâce à leur conception ouverte sans embout. Et, avec leurs haut-parleurs haut de gamme de 14,3 mm, ils offrent également un son de qualité.

Ecouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro

Vous voulez éviter toute distraction extérieure ? Alors optez pour les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless Pro Earbuds. Leur technologie avancée d’annulation active du bruit hybride produit un anti-bruit pour contrer le bruit qu’il détecte. Et, avec leur certification THX par les experts en audio cinématographique, ces écouteurs offrent un son riche et nuancé. Le mode “Activate Gaming” améliore les performances pendant les jeux, et les commandes tactiles rendent ces écouteurs de niveau professionnel faciles à gérer.

Soundcore Liberty 2 Pro Astria Coaxial Earbuds

Obtenez des performances en studio, dans vos oreilles, avec les écouteurs coaxiaux Soundcore Liberty 2 Pro Astria, qui sont une autre des meilleures alternatives d’AirPods que vous pourrez acheter en 2021. Avec l’architecture acoustique coaxiale Astria, ils sont dotés d’une armature d’équilibrage personnalisée et d’un haut-parleur dynamique de 11 millimètres. Cette technologie permet de capturer chaque note et chaque parole. De plus, quatre microphones et une technologie de réduction du bruit ambiant vous permettent de passer des appels clairs, où que vous soyez.

House of Marley Redemption ANC Oreillettes anti transpiration

Pour une paire d’écouteurs écologiques de niveau professionnel, il y a les écouteurs anti transpiration de la House of Marley Redemption ANC. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables comme le bambou, le silicone REGRIND et le composite de fibres de bois REGRIND. Avec un indice IPX4, ils sont également résistants à la sueur et à l’eau, ce qui les rend parfaits pour l’exercice. Les commandes embarquées vous permettent de prendre des appels et de gérer votre musique d’un simple toucher.

Oui, vous pouvez obtenir une paire d’écouteurs qui ne sont pas des AirPods, et ces produits le prouvent. De l’ANC réglable aux commandes à une touche et plus encore, ces écouteurs offrent des caractéristiques assez impressionnantes. Faites-nous savoir lesquelles vous conviennent le mieux.