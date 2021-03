Un iPhone ou une Apple Watch suffiront bientôt pour entrer à Disney World

Walt Disney World rend encore plus facile l’entrée et le paiement de la nourriture, grâce au support MagicMobile qui sera bientôt disponible sur l’iPhone et l’Apple Watch.

Les propriétaires d’Apple Watch et d’iPhone pourront bientôt utiliser leur appareil pour entrer dans Walt Disney World au lieu d’utiliser un MagicBand. L’extension du support n’est pas si surprenante, étant donné que la technologie sous-jacente de communication en champ proche (NFC) disponible sur un iPhone et une Apple Watch est similaire à celle utilisée pour le MagicBand. Cependant, elle offrira aux visiteurs encore plus d’options et un autre moyen sans contact d’entrer dans le complexe.

À l’instar du reste du monde, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le mode de fonctionnement de Disney World. Outre les fermetures de complexes, le parc a également mis l’accent sur l’utilisation de son MagicBand pour un accès plus facile et sans contact, ainsi que pour l’achat de nourriture et de marchandises. Désormais, Disney cherche à offrir une expérience presque identique avec l’utilisation d’un smartphone ou d’une smartwatch.

Disney a confirmé qu’il lancerait un nouveau service MagicMobile plus tard en 2021, permettant aux visiteurs de Disney World d’utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch à la place d’un MagicBand. L’expérience sera en grande partie la même, avec un iPhone ou une Apple Watch capable de fournir l’entrée au complexe et de facturer des services supplémentaires. Les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch devront télécharger l’application My Disney Experience pour créer un pass Disney MagicMobile. Celui-ci sera ensuite relié à l’appareil Apple et permettra aux visiteurs de tenir simplement leur téléphone ou leur montre à proximité d’un point de contact.

Qu’en est-il du support Android Disney World ?

La prise en charge de MagicMobile Android est susceptible d’arriver à l’avenir. Selon l’annonce, Disney prévoit de déployer cette fonctionnalité par étapes tout au long de l’année, les appareils Apple étant les premiers concernés. Comme pour l’iPhone, l’application My Disney Experience est déjà disponible au téléchargement sur Android, il ne devrait donc s’agir que d’une question de mise à jour de l’application avec la même fonctionnalité et le même support MagicMobile sans contact une fois les tests terminés.

En attendant, et quelle que soit la date de lancement du service MagicMobile, les visiteurs peuvent continuer à utiliser leur MagicBand comme d’habitude. En outre, MagicMobile n’est pas positionné comme un remplacement, mais comme quelque chose qui vivra aux côtés de MagicBand. Dans la même annonce, Disney a également confirmé qu’il prévoyait de lancer de nouveaux MagicBands dans de nouvelles couleurs et, pour certains, à l’effigie de personnages Disney. En outre, les visiteurs pourront utiliser à la fois MagicMobile et leur MagicBand de manière interchangeable au cours d’une même visite. En gros, les visiteurs de Disney World pourront choisir d’utiliser le bracelet, un iPhone ou une Apple Watch, selon ce qui leur convient le mieux à ce moment-là.