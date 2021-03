Une étude révèle qu’Android partage 20 fois plus de données avec Google qu’iOS avec Apple

Une étude menée par un professeur d’informatique au Trinity College de Dublin a révélé qu’un téléphone Android typique collecte environ 20 fois plus de données sur son utilisateur qu’un iPhone comparable.

Selon le chercheur Doug Leith, qui est également titulaire de la chaire des systèmes informatiques du Trinity College, iOS et Android collectent et envoient en permanence des données dites de télémétrie à Apple et Google, respectivement. ArsTechnica. Ces informations vont de l’insertion d’une carte SIM dans un smartphone à l’interaction avec le matériel et les applications.

Les routines de collecte de données peuvent s’exécuter lorsqu’un utilisateur n’est pas connecté, a désactivé la collecte de données dans les paramètres de confidentialité et lorsque le combiné est inactif. Leith a trouvé que iOS partage des informations relatives à IMEI, le numéro de série du matériel, le numéro de série de la carte SIM, le numéro de téléphone, les identifiants de l’appareil, y compris l’UDID et l’identifiant d’annonce, l’emplacement, la télémétrie, les cookies, l’adresse IP locale et les adresses Wi-Fi Mac à proximité. Android envoie des données similaires, en ajoutant l’adresse MAC Wi-Fi de l’appareil, mais sans toucher la position d’un combiné, l’adresse IP locale et les adresses Mac Wi-Fi à proximité.

Ce qui ressort, c’est la quantité d’informations collectées, dit Leith. Selon ses recherches, Android envoie environ 1 Mo de données à Google au démarrage, tandis qu’iOS envoie à Apple environ 42 Ko. Lorsqu’un combiné est inactif, Android envoie 1 Mo de plus toutes les 12 heures, ce qui se compare à environ 52 Ko d’iOS. Aux États-Unis, on estime que Google récolte 1,3 To de données auprès de ses utilisateurs toutes les 12 heures, tandis qu’Apple reçoit 5,8 Go sur la même période.

Leith a mesuré les données collectées au premier démarrage après une réinitialisation d’usine, lorsqu’une carte SIM a été insérée ou supprimée lorsqu’un combiné était inactif, lorsque l’écran des paramètres était affiché, lorsque l’emplacement était activé ou désactivé et lorsque l’utilisateur s’est connecté à l’App Store préinstallé, dit le rapport.

Un Google Pixel 2 fonctionnant sous Android 10 a été utilisé pour mesurer la collecte de données Android. Un modèle d’iPhone inconnu exécutant iOS 13.6.1 a été jailbreaké pour surveiller les connexions réseau dans le même but.

Google affirme que la méthodologie de Leith est imparfaite, ajoutant que la collecte de données est une fonction essentielle de tout appareil connecté. S’exprimant en arrière-plan, un porte-parole a contesté la validité de l’expérience, notant qu’elle n’avait pas réussi à capturer des données telles que le trafic UDP / QUIC.

Nous avons identifié des failles dans la méthodologie du chercheur pour mesurer le volume de données et sommes en désaccord avec les affirmations du document selon lesquelles un appareil Android partage 20 fois plus de données qu’un iPhone. Selon nos recherches, ces résultats sont décalés d’un ordre de grandeur, et nous avons partagé nos préoccupations méthodologiques avec le chercheur avant la publication. Cette recherche décrit en grande partie le fonctionnement des smartphones. Les voitures modernes envoient régulièrement des données de base sur les composants des véhicules, leur état de sécurité et les horaires d’entretien aux constructeurs automobiles, et les téléphones portables fonctionnent de manière très similaire. Ce rapport détaille ces communications, qui permettent de garantir que le logiciel iOS ou Android est à jour, que les services fonctionnent comme prévu et que le téléphone est sécurisé et fonctionne efficacement.

Leith prévient que les pratiques de collecte de données sont intrinsèquement dangereuses, quelle que soit la quantité d’informations transmises à la maison.

“Actuellement, il existe peu d’options réalistes, voire aucune, pour empêcher ce partage de données”, a écrit Leith.