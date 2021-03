Nouvelle fonctionnalité de l’iOS 14 pour prévenir le traçage des AirTags

Une nouvelle fonctionnalité iOS 14 pourrait révéler la réponse d’Apple à la question très réelle de savoir comment empêcher quelqu’un de vous traquer avec son dispositif de suivi AirTags supposé.

Repérée par Benjamin Mayo dans la dernière version bêta d’iOS 14.5, la nouvelle fonctionnalité de la dernière version bêta s’appelle “ Fonctionnalités de sécurité des articles ”, comme l’explique Ben:

Quelque chose que je n’avais pas envisagé auparavant: la nouvelle version bêta inclut un paramètre de sécurité des articles dans Localiser. C’est ainsi qu’Apple tente d’empêcher le “ harcèlement ” avec les AirTags. Si quelqu’un cache secrètement une étiquette dans vos possessions, votre téléphone le remarquera et vous en avertira. Le paramètre est activé par défaut, ce qui a du sens, mais le fait que vous puissiez le désactiver signifie probablement que cela déclenche de fausses alertes positives dans certaines circonstances.

Il semble clair que la fonction est conçue pour empêcher quelqu’un de laisser tomber un AirTag dans votre poche ou dans un sac sans votre permission ou votre connaissance, avant de l’utiliser pour vous suivre ou garder une trace de votre position. La fonctionnalité permettra de faire la distinction entre les appareils de suivi comme les AirTags qui sont couplés à votre iPhone ou Apple ID, et ceux qui ne le sont pas, ce qui est très rassurant.

Non seulement destiné aux AirTags, il semble raisonnable de supposer que le paramètre fonctionnera avec tous les éléments de l’écosystème “ Find My ”, y compris les trackers Bluetooth de Tile, Chipolo, etc.

Apple devrait dévoiler ses AirTags très prochainement, peut-être lors d’un événement virtuel plus tard ce mois-ci.

Les utilisateurs ont précédemment noté qu’Apple a mis en place des messages pour les utilisateurs qui pensent que leur sécurité pourrait être menacée en ce qui concerne les appareils de suivi tels que les AirTags.

Il semble qu’Apple aborde des accords de sécurité / confidentialité si vous pensez que quelqu’un a placé un AirTag dans vos fichiers avec cette ligne: «Si vous pensez que votre sécurité est en danger à cause de cet élément, contactez votre service de police local. Vous aurez peut-être besoin du numéro de série de cet article. » https://t.co/SiZPNhAG28 – Steve Moser (@SteveMoser) 13 novembre 2020

