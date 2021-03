L’actualisation de l’iPhone SE comprendra la 5G et une puce plus rapide au début de 2022

Apple publiera un iPhone SE récemment rafraîchi au cours du premier semestre 2022, selon une nouvelle note de recherche du tristement célèbre Ming-Chi Kuo.

Malgré certaines affirmations selon lesquelles nous pourrions nous attendre à un nouvel iPhone SE plus tôt, Kuo dit que le premier semestre de l’année prochaine est le point idéal pour Apple – mais il y a de bonnes nouvelles. L’iPhone SE de l’année prochaine sera doté de la 5G et d’un système sur puce (Soc) plus rapide, selon la note de recherche vue par iMore.

Apple lancera le nouveau modèle ‌iPhone SE‌ dans 1H22. La conception extérieure et la plupart des spécifications sont similaires à celles de l’iPhone SE de 4,7 pouces. Le plus gros changement est de prendre en charge la 5G et les mises à niveau du processeur.

L’iPhone SE actuel d’Apple est arrivé en avril 2020 et ne propose pas de connectivité 5G. Le modèle de l’année prochaine le sera, dit Kuo, tandis que l’actuel SoC A13 Bionic sera probablement mis à jour pour devenir beaucoup plus rapide. Reste à savoir s’il s’agit d’un A14 Bionic de la gamme iPhone 12 ou de tout ce qu’Apple met dans le produit phare de cette année.

Au-delà de l’ajout de la 5G et d’une puce plus rapide, Kuo dit que la mise à jour de l’année prochaine sera largement la même que la précédente en termes de taille. L’analyste s’est également arrêté avant de dire que nous pouvons également nous attendre au retour de Touch ID – quelque chose que nous espérons se produira avec les appareils phares de l’iPhone 13 de cette année.

Apple devrait annoncer la gamme d’iPhone 13 vers septembre de cette année, en fonction de l’impact de la situation pandémique actuelle sur les procédures.