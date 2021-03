Niagara Launcher est la meilleure application Android tester depuis des années.

Niagara Launcher est l’une des applications de lancement Android les plus populaires disponibles en 2021 – et c’est quelque chose que tout le monde doit essayer pour lui-même.

Niagara Launcher, l’un des derniers lanceurs Android à avoir fait son apparition, est rapidement devenu l’une des meilleures applications que tout utilisateur Android doit essayer. Niagara Launcher est techniquement là depuis 2018 en bêta test, mais en février 2021, il est officiellement devenu public avec sa version 1.0 – ce qui signifie que l’application est maintenant prête pour les masses.

Malgré des années de tests et de perfectionnements, cela n’a pas rendu le lancement officiel de Niagara moins intimidant. Le marché des lanceurs Android est bien établi ici en 2021, ce qui signifie qu’il n’est pas vraiment facile d’apporter de grandes innovations et de nouvelles idées. De nombreux lanceurs de Google et Samsung sont devenus très performants à ce stade, et lorsqu’il s’agit de lanceurs tiers, la conversation a tendance à tourner autour de grands noms qui existent dans l’espace depuis des années – comme Nova Launcher, Action Launcher, Smart Launcher, etc.

Cela n’a pas empêché Niagara Launcher – et son développeur principal Peter Huber – d’essayer, cependant. Niagara Launcher est entré en scène avec de grandes idées et des revendications audacieuses, et après l’avoir utilisé sur un Galaxy S21 au cours des deux derniers mois, il n’y a aucune hésitation à dire que Niagara Launcher est l’un des plus grands. Voici un aperçu des raisons de cette affirmation.

Niagara Launcher est parfait pour une utilisation à une main



L’objectif premier de Niagara Launcher est de rendre les téléphones plus faciles à utiliser, qu’ils soient petits ou grands. Plutôt que de donner aux utilisateurs plusieurs écrans d’accueil à modifier et à personnaliser, il n’y a qu’une seule page d’accueil sur Niagara Launcher où tout se passe. Cela peut sembler horriblement chaotique au premier abord, mais cela finit par fonctionner étonnamment bien dans l’utilisation quotidienne.

Lors de la configuration de Niagara Launcher, les utilisateurs sont invités à sélectionner quelques applications qu’ils utilisent le plus. Niagara recommande d’en sélectionner jusqu’à huit, mais il est possible d’en ajouter d’autres si nécessaire. Désormais, lorsque quelqu’un déverrouille son téléphone Android, toutes ses applications préférées sont prêtes à être utilisées en un instant. La véritable magie de Niagara réside dans la façon dont on accède à toutes les autres applications.

Il suffit de placer un doigt sur l’alphabet situé à droite de l’écran et de le faire défiler de haut en bas pour afficher toutes les applications installées par ordre alphabétique. Elle est parfaitement positionnée pour être accessible avec le pouce d’un utilisateur qui tient son téléphone d’une main, et si quelqu’un est gaucher, placer son pouce sur le bord gauche de l’écran du téléphone déclenche toujours la liste des applications. C’est simple, bien pensé, et cela signifie qu’il est possible d’utiliser pratiquement n’importe quel téléphone d’une seule main.

Calendrier, météo, et plus encore dans un seul widget

Si la facilité d’utilisation d’une seule main est l’un des objectifs principaux de Niagara Launcher, il existe aussi pour simplifier la façon dont les gens utilisent leur téléphone dans d’autres domaines, et l’un des moyens d’y parvenir est le widget Niagara. C’est le widget par défaut qui est présent dans Niagara Launcher dès le départ, et grâce à une combinaison d’informations utiles et d’un design magnifique, il est rapidement devenu un point fort de toute l’expérience.

Le widget Niagara se trouve sous l’horloge de l’écran d’accueil et affiche la date actuelle, la météo et les rendez-vous à venir dans le calendrier de la journée. Cela fait trois informations utiles par jour, et elles sont présentes sur l’écran d’accueil à tout moment. Cependant, ce n’est que la moitié de ce que le widget Niagara peut faire.

Si vous appuyez sur le widget, une version étendue de celui-ci s’affiche, offrant aux utilisateurs une liste à défilement vertical des rendez-vous du calendrier pour les prochains jours. Il y a également une prévision météorologique horaire à côté du jour actuel, ainsi que les températures pour les deux prochains jours. C’est un moyen fantastique pour quelqu’un de prendre son téléphone, de voir tout ce qui se passe ce jour-là et la semaine à venir, et de poursuivre sa vie. Par ailleurs, en tant qu’adepte du design minimaliste, la présentation du widget Niagara est la cerise sur le gâteau. C’est propre, facile à lire, et c’est tellement bon.

Pas de dossiers ? Pas de problème

Après avoir joué un peu avec Niagara Launcher, certains utilisateurs vont certainement remarquer l’absence de dossiers sur l’écran d’accueil. Presque tous les lanceurs Android ont des dossiers pour regrouper plusieurs applications, mais dans Niagara Launcher, ils n’existent pas. Du moins, pas comme la plupart des gens s’y attendraient.

À la place des dossiers, Niagara Launcher propose des “Swipe Actions”. En faisant glisser l’icône d’une application vers la droite, on obtient des raccourcis d’applications que l’on trouve normalement en maintenant le doigt appuyé sur une application dans n’importe quel autre lanceur, mais dans Niagara, les utilisateurs peuvent également ajouter d’autres applications à cette liste. Comme on peut le voir dans l’image ci-dessus, le fait de glisser avec la main droite sur l’application SoFi fait apparaître de nombreuses autres applications connexes ajoutées à l’action de glissement, notamment PayPal, Amex, Chase, etc.

Il faut un peu de temps pour s’habituer aux Swipe Actions à partir des dossiers, mais elles deviennent rapidement une alternative fantastique. Les utilisateurs ont l’avantage de pouvoir toucher rapidement une application pour y accéder instantanément, mais s’ils veulent voir plus d’applications sur leur écran d’accueil, il leur suffit d’un rapide glissement vers la droite. Pour être parfaitement honnête, il est difficile d’imaginer revenir aux dossiers ordinaires après avoir utilisé Swipe Actions pendant si longtemps.

Des notifications directement sur l’écran d’accueil

Android 11 fait un travail fantastique en matière de gestion des notifications, mais Niagara Launcher fait quelque chose d’assez cool pour rendre les notifications encore plus faciles d’accès. Lorsqu’une notification est reçue de Telegram, Slack, Gmail ou autre, elle apparaît directement sur l’écran d’accueil à côté de l’application correspondante. Comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs peuvent ensuite glisser vers la droite sur la notification pour y donner suite, par exemple pour archiver un courriel ou répondre à un nouveau message texte.

Bien que l’écran de notification principal d’Android reste le meilleur moyen d’agir sur les nouveaux messages, les e-mails, etc., la possibilité de voir immédiatement les notifications des applications les plus utilisées est étonnante. Les utilisateurs peuvent voir les messages importants, y donner suite et poursuivre leur journée, sans avoir à glisser vers le bas pour afficher la zone de notification proprement dite.

Il est possible de désactiver cette fonction si certains utilisateurs trouvent que leur écran d’accueil est un peu trop chargé, mais il est difficile d’imaginer que quelqu’un veuille le faire. Comme beaucoup d’autres fonctionnalités de Niagara, il n’est pas facile de revenir à un lanceur sans notifications sur l’écran d’accueil après les avoir utilisées pendant si longtemps.

Un lanceur que tout le monde devrait essayer



Niagara Launcher est disponible sur le Google Play Store dès maintenant en téléchargement gratuit (il existe une version payante optionnelle avec Niagara Pro). Si le reste de cet article n’était pas assez évident, il est fortement recommandé à tout le monde de l’essayer si ce n’est déjà fait. S’il s’avère qu’il ne convient pas, il est tout aussi facile de le désinstaller et de passer à autre chose.

Pour les utilisateurs qui lui donnent une bonne chance, cela a peu de chances de se produire. Surtout pour quelqu’un qui a été à la recherche d’un moyen de simplifier leur expérience Android écran d’accueil et de faire une utilisation à une main une véritable possibilité, Niagara Launcher a réussi avec brio. Il est rapide, fonctionnel, pratique, et l’une des meilleures applications Android actuellement disponibles.