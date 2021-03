La fonctionnalité la plus cool de Google Earth est cachée dans son application Android

Le visage de notre planète est en constante évolution, et rien ne le montre mieux qu’un timelapse à partir d’une vue à vol d’oiseau. Si vous ne le saviez pas, Google Earth vous permet déjà de le voir grâce à sa fonction Timelapse, disponible sur le Web pour les ordinateurs de bureau et les mobiles. Mais il s’avère qu’elle est également cachée dans l’application Android et si vous êtes un bricoleur, il existe un moyen de l’activer manuellement.

Un développeur du nom de Kyler a réussi à faire apparaître Timelapse dans l’application Android en modifiant les préférences partagées, l’une des façons dont les applications Android peuvent stocker les données internes de l’application, comme les indicateurs de fonctionnalité.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, l’interface utilisateur est sensiblement différente de l’interface web pour mobile. Un curseur facilite le saut dans le temps, mais vous pouvez également utiliser les boutons fléchés pour accéder à des années spécifiques. L’interface présente également des boutons de visualisation des rues et de visualisation en 3D – la version web en est dépourvue – mais on ne sait pas s’ils fonctionnent ou non.

#google earth for #android. Here’s what #SanFrancisco looked like in 1938! I enabled some experimental settings and exposed Time Machine 🙂 RT this? pic.twitter.com/2O5aCYuN9z — Kyler (@Developerrr_) March 11, 2021

On ne sait pas si encore si Timelapse pour Android est uniquement développé pour des tests internes ou s’il sera mis à disposition des utilisateurs à un moment donné dans le futur. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez l’essayer en suivant les instructions partagées par le développeur (procédez à vos propres risques). Malheureusement, vous aurez besoin d’un téléphone rooté pour cela.