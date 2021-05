Apple a publié les premières versions bêta de Release Candidate, les développeurs étant désormais en mesure d’essayer les quatrièmes versions d’iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6 et watchOS 7.5.

Les versions les plus récentes peuvent être téléchargées via l’Apple Developer Center pour les personnes inscrites au programme de test, ou via une mise à jour en direct sur les appareils exécutant le logiciel bêta. Les versions bêta publiques arrivent généralement quelques jours après les versions développeur, via le site Web du programme logiciel bêta d’Apple.

Le quatrième tour suit après la sortie du troisième tour, qui a eu lieu le 10 mai. Le deuxième tour a atterri le 30 avril, tandis que les bêtas initiaux de cette génération ont été rendus disponibles le 22 avril.

Les notes de publication indiquent que les abonnements aux podcasts seront inclus dans cette version. La famille de cartes Apple sera également incluse dans la version Release Candidate pour les tests préliminaires.

Apple recommandent vivement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils «critiques» ou principaux, car il existe une possibilité distante de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des versions bêta sur des périphériques secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il existe suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.