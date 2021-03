Pourquoi Nvidia vient-il d’aggraver la pénurie de la GeForce RTX 3060 ?

Nvidia vient de publier une nouvelle mise à jour du pilote pour la RTX 3060 – et elle supprime la propre restriction de vitesse de Nvidia sur la carte pour le minage de crypto-monnaies.

La Nvidia GeForce RTX 3060 est l’une des cartes graphiques les plus recherchées sur le marché en ce moment, et grâce à une mise à jour logicielle qui vient d’être publiée, la 3060 est susceptible de devenir encore plus difficile à acheter qu’elle ne l’est déjà. Nvidia a lancé la RTX 3060 en février 2021, et depuis sa mise en vente, il est impossible de l’acheter à son prix de détail normal de 330 $. Au lieu de cela, la carte peut être trouvée en vente sur eBay pour entre 600 et 1000 $.

Pourquoi cette carte est-elle si difficile à acheter ? Grâce à ses excellentes performances et à son faible prix, la 3060 est un article très prisé par les mineurs de crypto-monnaie. Presque toutes les cartes graphiques peuvent être utilisées pour le minage de crypto-monnaies, mais grâce à la combinaison de ses spécifications, de ses caractéristiques et de son prix, la RTX 3060 a été l’une des options les plus prisées. Nvidia a tenté de lutter contre ce phénomène en limitant le taux de hachage de la RTX 3060 de 50 % lorsque le minage de crypto-monnaies Ehtereum a été détecté. Un mois environ après cette annonce, cette protection a déjà été percée – par nul autre que Nvidia lui-même.

Grâce à un nouveau rapport de PC Watch, Nvidia est en train de déployer une nouvelle mise à jour du pilote pour les développeurs dans le cadre du logiciel bêta 470.05. Dans le cadre de cette mise à jour, cette limite sur le minage de crypto-monnaies disparaît complètement – déverrouillant la RTX 3060 pour des performances de minage à part entière. Non seulement cela, mais la version bêta 470.05 supprime la restriction par défaut sans que l’utilisateur ait besoin d’effectuer d’autres travaux. Comme l’ont noté les gens de HardwareLuxx, la Nvidia RTX 3060 peut maintenant miner de la crypto-monnaie avec une vitesse de hashrate de 41 MH/s – une amélioration considérable de 21,7 MH/s qui est vu lorsque le verrouillage minier de Nvidia est activé.

Ne vous attendez pas à ce que la disponibilité de la Nvidia RTX 3060 s’améliore de sitôt.

Bien que ces nouveaux pilotes soient destinés aux développeurs et non aux consommateurs en général, cela n’a pas vraiment d’importance dans cette situation. Le fait est que Nvidia a publié un moyen officiel de supprimer sa restriction de minage de crypto-monnaies de la RTX 3060, et maintenant qu’il existe, il est devenu extrêmement facile pour quiconque d’exécuter la 3060 à son plein potentiel pour l’utilisation minière. Si l’on considère que la disponibilité de la RTX 3060 était déjà incroyablement rare avant même la sortie de ces nouveaux pilotes, les choses ne vont pas s’améliorer sur ce front. En fait, elles vont probablement empirer.

Nvidia pourrait essayer de publier une autre mise à jour des pilotes dès que possible pour réactiver la restriction de l’exploitation minière, mais même si elle le fait, le mal est déjà fait. Il existe un moyen officiel de supprimer la restriction, les mineurs de crypto-monnaies peuvent facilement ignorer les futures mises à jour qui pourraient la réactiver, et cela va amener encore plus de mineurs de crypto-monnaies à s’arracher les cartes RTX 3060 plus rapidement que jamais. Ce n’est peut-être pas une fin très heureuse pour cette histoire, mais c’est ce que Nvidia vient de faire.