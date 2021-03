Le RTX 3070 Ti de Nvidia pourrait être lancé en mai, après le RTX 3080 Ti

Les RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti pourraient être avec nous avant l’été, selon un nouveau rapport de Videocardz, qui décrit les spécifications et les dates de sortie des deux nouvelles cartes. Et avec la quantité de chevaux vantée sous le capot, ces deux GPU ont un potentiel sérieux pour en faire notre meilleur guide de carte graphique.

Une rumeur antérieure selon laquelle le RTX 3080 Ti pourrait être publié le mois prochain est alimentée davantage dans ce rapport, avec un kit de marketing GPU pour les partenaires AIB qui serait publié au début du mois prochain en préparation d’une sortie à la mi-avril. Il semble que le 3080 Ti a été rétrogradé de 20 Go de VRAM pour de bon, affirmant une fois de plus que la carte sera lancée avec 12 Go de GDDR6X VRAM, ainsi que 10240 cœurs CUDA – 17,6% de plus que les 8704 du 3080.

Puis, à peine un mois plus tard en mai, le RTX 3070 Ti pourrait arriver – mais encore une fois, bonne chance pour en mettre la main sur un avec les terribles problèmes de stock de GPU. Ce nouveau rapport affirme que cette carte aura 8 Go de GDDR6X VRAM, ainsi qu’un GPU GA104-400 contenant 6 144 cœurs CUDA. Si cela est vrai, il ne s’agit que d’une augmentation de 4% du cœur CUDA par rapport à la norme 3070, bien que la VRAM GDDR6X à bande passante plus élevée est utilisé.

Vous vous attendez naturellement à ce que le 3070 Ti se situe quelque part entre les 499 $ 3070 et 699 $ 3080, tandis que le 3080 Ti se situera probablement dans le grand écart entre les 699 $ 3080 et 1499 $ 3090. son prix catalogue avant le lancement, les PDSF habituels des GPU sont hors de la fenêtre pour le moment.

RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti PDSF possible 499 à 699 $ 699 $ – 1 499 $ Couleurs CUDA 6 144 10 240 VRAM 8 Go de GDDR6X 12 Go de GDDR6X Date de sortie possible Fin mai Mi-avril

Après l’échec lamentable du nerf du RTX 3060 contre le minage d’Ether, nous devrons attendre de voir si Nvidia a une autre chance sur un algorithme anti-minage avec ces nouvelles cartes.