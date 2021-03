Le RX 6700 XT d’AMD pourrait surpasser le Nvidia RTX 3070

La RX 6700 XT d’AMD arrive sur les étagères en quelques jours, visant à être la meilleure carte graphique pour un taux de rafraîchissement élevé, des jeux de 1440p. Son PDSF est fixé à 479 $, bien que vous devriez vous attendre à ce qu’il coûte beaucoup plus cher une fois qu’il est revendu, car aucun lancement de GPU n’est à l’abri d’un manque de stock inévitable dans le climat actuel. Ces frais sont un peu inférieurs au prix de 499 $ sur le RTX 3070 de Nvidia, mais si les scores 3DMark divulgués sont une indication des performances du 6700 XT, cela pourrait être un sérieux concurrent contre l’offre de Nvidia.

Le canal matériel chinois Big Hardware Player affiche les scores d’un Sapphire RX 6700 XT dans de nombreux benchmarks 3DMark. Le score Fire Strike Extreme de la carte surpasse le RTX 3070 de 5,2%. Et, dans la référence Fire Strike Ultra de résolution 4K, les RX 6700 XT et RTX 3070 ont des scores presque identiques de 8568 et 8473 respectivement.

Cependant, dans le benchmark Time Spy basé sur DirectX 12, le RX 6700 XT ne marque que 11921 par rapport aux 13480 du RTX 3070. Dans l’indice de référence de Port Royal, mesurant les performances du lancer de rayons, il est également en retard de 26,6% par rapport au 3070.

La source déclare que cela pourrait être dû aux pilotes bêta d’AMD, qui sont naturellement moins optimisés que le RTX 3070 qui est sorti depuis un certain nombre de mois – nous rappelant que si ces scores sont une mesure utile des performances potentielles, ils ne le sont pas. -tout et fin-tout. Les performances du monde réel dans les meilleurs jeux PC sont toujours une meilleure mesure de comparaison entre les GPU.

Ces scores, ainsi que les repères d’AMD issus de son annonce, font du RX 6700 XT une carte de grande valeur à récupérer au lancement cette semaine – mais avec la disponibilité européenne qui ne serait que de quelques milliers, vous aurez la chance d’en choisir une. près du PDSF.