Amazon Music arrive sur Chromecast avec Google TV et d’autres appareils Android TV

Android TV ajoutant une autre option musicale à sa collection. Aujourd’hui, la société a lancé une application Amazon Music pour les derniers appareils Chromecast et Android TV.

C’est une bonne nouvelle pour les membres Prime, qui reçoivent une sélection de musique gratuitement. L’accès complet à toute la bibliothèque d’Amazon Music coûte 7,99 $ par mois pour les membres Prime ou 9,99 $ par mois pour les non-abonnés.

Les membres Prime réguliers peuvent accéder à une liste organisée de chansons et de listes de lecture sans publicité avec un nombre illimité de sauts, tandis que les utilisateurs sans abonnement du tout peuvent accéder aux options prises en charge par la publicité d’Amazon Music.

Les utilisateurs familiers avec Amazon Music sur d’autres appareils seront heureux de savoir qu’il fonctionne de manière identique sur Chromecast et Android TV, bien que ces applications arborent une interface utilisateur mise à jour, ce qui rend encore plus facile l’accès à vos chansons préférées.

Google apportant un concurrent direct à son service YouTube Music sur ses plates-formes est pour le moins intéressant. Alors que les plates-formes ont déjà des applications pour d’autres services de streaming de musique comme Spotify et Tidal, Amazon est une bête différente. Apple Music, malgré une application Android, ne dispose pas d’une application TV native pour les appareils Android TV.

Amazon et Google représentent deux des plus grandes entités de l’espace technologique qui se sont disputées à peu près tout à un moment ou à un autre. YouTube et Amazon Prime Video ont même été supprimés des plates-formes de l’autre à un moment donné. Les deux semblent s’être réconciliés, cependant, permettant à ce mouvement de se produire.

Hier encore, IMDb TV, propriété d’Amazon, a annoncé son arrivée sur les appareils Android TV.

Le Streamable a récemment couvert les subtilités de Google avec un autre géant de la technologie, Apple, lorsqu’il a annoncé que les utilisateurs de Chromecast pourraient télécharger l’application Apple TV, leur donnant ainsi accès à leur contenu Apple TV et Apple TV + préféré. Il est bon de voir que même les plus gros chiens peuvent parfois s’entendre, surtout lorsque cela facilite la vie de leurs clients.

L’application Amazon Music pour Chromecast et Android TV est disponible en téléchargement gratuit aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, au Mexique, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Inde, au Japon et en Australie.