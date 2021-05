La société a déclaré qu’elle souhaitait disposer d’une plus grande flexibilité pour rémunérer les utilisateurs internationaux et les créateurs de lentilles AR.

Snap introduit également une nouvelle fonction de pourboire pour les créateurs appelée “gifting” dans les Snapchat Stories.

Lorsque Snapchat a introduit sa fonctionnalité de vidéos courtes, Spotlight, en novembre, la société a annoncé qu’elle verserait un total d’un million de dollars par jour aux créateurs qui réalisaient les vidéos les plus intéressantes.

En l’espace de quelques mois, le programme a généré une tonne de buzz et créé une nouvelle classe de millionnaires Snapchat. Les influenceurs Cam Casey et Katie Feeney ont tous deux gagné plus d’un million de dollars grâce aux vidéos Spotlight, par exemple. L’initiative a également entraîné une frénésie de publication, un créateur ayant déclaré à Insider qu’il essayait de télécharger une nouvelle vidéo toutes les cinq minutes pour augmenter ses chances d’être payé.

Mais à partir du 1er juin, la société abandonne les paiements quotidiens d’un million de dollars et opte plutôt pour une somme non divulguée qu’elle distribuera mensuellement à un plus grand nombre de créateurs, y compris à des utilisateurs internationaux. La société a refusé de communiquer le montant total qu’elle verserait, mais a indiqué que le montant minimum que les créateurs peuvent gagner pour les vidéos admissibles est toujours de 250 $ (comme dans le programme original) et qu’elle prévoyait de verser des “millions par semaine”. Ses conditions générales pour le programme n’ont pas changé.

Snapchat passe des paiements Spotlight quotidiens d’un million de dollars à une somme non divulguée chaque mois.

“Le programme d’incitation ne va certainement pas disparaître”, a déclaré Jim Shepherd, responsable des partenariats avec les talents chez Snap. “Nous déplaçons les montants quotidiens qui sont versés à partir du 1er juin pour nous donner plus de flexibilité afin de récompenser plus de créateurs sur plus de marchés.”

La société a lancé Spotlight à un moment où son concurrent TikTok, spécialisé dans les vidéos courtes, connaissait un regain de popularité. Spotlight a depuis attiré plus de 125 millions d’utilisateurs actifs mensuels (TikTok a déclaré avoir 689 millions d’utilisateurs dans le monde en juillet).

La décision de Snap de créer un fonds pour les créateurs de Spotlight fait écho à une démarche similaire de TikTok, qui s’est engagé en juillet à verser un milliard de dollars aux créateurs sur trois ans. Snapchat n’a pas précisé combien de temps il comptait payer les créateurs pour son programme Spotlight. La société a déclaré avoir versé plus de 130 millions de dollars à plus de 5 400 créateurs depuis le lancement du programme en novembre.

En cherchant à courtiser les stars des médias sociaux et leurs fans, Snap lance des émissions avec des créateurs comme Charli et Dixie D’Amelio et crée une place de marché pour mettre en relation les influenceurs et les marques.

Snap développe également de nouveaux moyens pour aider les créateurs à gagner de l’argent sur sa plateforme. L’entreprise partage les revenus publicitaires avec les créateurs qui réalisent des émissions originales sur son application. Et jeudi, elle a lancé un outil de pourboire appelé “gifting” dans la fonction de messagerie de Snapchat Stories. Les fans peuvent acheter un cadeau virtuel pour un créateur et le lui envoyer via un message de réponse. Un influenceur peut convertir ces cadeaux virtuels en monnaie réelle lorsqu’ils ont atteint une valeur totale de 100 dollars. Snap a refusé de communiquer le pourcentage des revenus tirés des cadeaux qu’il versera aux créateurs.