Snapchat peut transformer votre pack bières en une arène virtuelle de la LNH

Bud Light étant le sponsor officiel de la bière de la NFL, cela a du sens pour américain Football. Mais qu’en est-il de la LNH, le hockey étant le sport d’hiver officiel du Canada par décret?

Entrez Labatt Blue, qui pourrait tout aussi bien être la bière nationale du Canada et comprend une page de hockey sur la barre de navigation supérieure de son site Web.

Pour démontrer davantage son amour pour le jeu, le fabricant de bière mène une campagne de marketing avec la LNH pour intégrer une expérience Snapchat AR sur des packs de 12 Labatt Blue.

“Labatt et le hockey vont de pair et nous savons que nos partisans célèbrent actuellement le retour du hockey”, a déclaré Jaime Polisoto, directeur de la marque Labatt, dans un communiqué. «Nous sommes ravis de nous associer à Snapchat et à quatre équipes professionnelles pour cette toute nouvelle expérience de RA, connectant les fans de Labatt à leur bière préférée et à leur jeu préféré d’une manière entièrement nouvelle.

La numérisation du Snapcode sur des emballages spécialement marqués de la boisson avec l’application Snapchat pour iOS ou Android déverrouille l’objectif. En utilisant la technologie de suivi des marqueurs de Snapchat, l’objectif ouvre une porte virtuelle sur l’emballage de la bière, révélant une réplique numérique de la glace domestique pour ce marché.

«C’est vraiment un exemple de premier ordre de la façon dont les marques avant-gardistes se sont adaptées pour offrir en toute sécurité et de manière créative des expériences mémorables aux consommateurs utilisant la RA sur Snapchat», a déclaré Matthew Shore, responsable de la stratégie créative de Snap Inc. «Quelle meilleure façon de dans la nouvelle saison de hockey qu’avec une transformation inédite d’un pack Labatt Blue en une arène de hockey dans le confort de votre salon? ”

Malheureusement, l’expérience est limitée aux utilisateurs de Snapchat de 21 ans et plus sur quatre marchés: Pittsburgh, Philadelphie, Detroit et Buffalo. Selon Snapchat, des dizaines de milliers de packages seront distribués sur ces marchés, donc, si vous y vivez ou y êtes en visite, il y a de fortes chances que vous puissiez l’essayer par vous-même.

Cependant, en gelant la vidéo fournie à Next Reality sur le Snapcode, nous avons pu déverrouiller l’objectif et émuler l’expérience sur une photo d’un paquet de Labatt Blue Light. Une enquête plus approfondie a révélé que tout ce qui est nécessaire est le logo Labatt Blue, comme celui qui figure en bonne place sur son site Web, comme marqueur pour lancer l’expérience AR. Alors, essayez-le par vous-même!

En outre, Labatt Blue publie Selfie et Gamified World Lenses sur ces mêmes marchés, avec des maillots de leurs équipes respectives – Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, Buffalo Sabers et Detroit Red Wings – en vedette dans l’expérience.

Dans un récent article de blog, Snapchat a révélé que 70% de ses utilisateurs interagissaient avec l’application tout en regardant des sports. Les ligues sportives et leurs marques partenaires l’ont certainement remarqué, comme nous avons vu des lentilles de la NFL, de la NBA et de la MLB. Et, avec ce type d’audience intégrée, nous pouvons nous attendre à en voir plus.