Microsoft a officiellement mis fin à la prise en charge de Windows 7 en janvier 2020 et des mises à jour de sécurité sont désormais disponibles pour les entreprises clientes avec une prise en charge étendue uniquement. Pour augmenter la part de marché de Windows 10 et aider les utilisateurs à éviter de devenir vulnérables aux exploits, Microsoft autorise toujours les utilisateurs à passer à Windows 10 gratuitement.

Si vous utilisez Windows 7 / 8.1 ou si vous disposez d’une licence de rechange du système d’exploitation retiré, vous pouvez profiter de la faille de mise à niveau gratuite de Windows 10, selon un nouveau message de Microsoft sur le forum.

«Oui, vous pouvez», a déclaré un employé de Microsoft à un utilisateur lorsqu’il a posé des questions sur l’offre de mise à niveau gratuite de Windows 10. Selon nos tests, la faille de mise à niveau gratuite de Windows 10 ne fonctionne que lorsque votre clé de licence Windows 7 / 8.1 est valide.

Si vous utilisez Windows 8, vous devez mettre à niveau vers Windows 8.1, puis mettre à niveau la machine vers Windows 10 gratuitement à l’aide de l’outil de création Windows Media de Microsoft.

Comment obtenir Windows 10 gratuitement

Pour obtenir Windows 10 gratuitement, vous devez télécharger et installer l’outil de création Windows Media sur un appareil / une machine virtuelle sur lequel Windows 7 / 8.1 est déjà activé. Une fois terminé, ouvrez l’outil et assurez-vous de sélectionner l’option qui vous permet de conserver tous les fichiers et applications.

Selon Microsoft, effectuer une nouvelle installation via l’outil de création multimédia peut ne pas vous procurer Windows 10 gratuitement.

«Faire une nouvelle installation via l’outil de création de médias peut ne pas vous procurer Windows 10 gratuitement, alors soyez prudent», a averti l’employé.

L’outil de création multimédia analysera automatiquement votre PC pour les problèmes de compatibilité et installera Windows 10 avec une licence activée numériquement.

Pourquoi la faille de mise à niveau gratuite de Windows 10 fonctionne toujours?

Sur Reddit, un ingénieur Microsoft autoproclamé a précédemment révélé que l’accord de mise à niveau gratuite de Windows 10 était un «fluff marketing» et que la comparaison se soucie davantage des statistiques de mise à niveau.

Il semble donc que la faille de mise à niveau de Windows 10 ne sera pas comblée de sitôt, mais rappelez-vous qu’une activation réussie de Windows 10 n’est pas tout à fait la même chose qu’une licence légale, surtout si vous êtes un client d’entreprise.