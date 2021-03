Amazon s’associe aux vétérans de Rainbow Six Siege pour un nouveau jeu multijoueur en ligne

Amazon Games, le développeur du prochain MMORPG New World, a ouvert un tout nouveau studio à Montréal, au Canada. Se concentrant sur la «création de jeux triple-A originaux», le studio est dirigé par une partie de l’ancienne équipe de base derrière le jeu FPS d’Ubisoft Rainbow Six Siege – et il a un jeu en ligne basé sur une nouvelle adresse IP en préparation.

Dans un article de blog annonçant Amazon Games Montreal – qui rejoint la liste existante de studios de la société à Seattle, Orange County et San Diego – Amazon dit que l’équipe basée au Canada est fondée par les vétérans de l’industrie et de Rainbow Six Siege Xavier Marquis en tant que directeur créatif, Luc Bouchard à la tête de la production, Alexandre Remy à la tête de produit et Romain Rimokh à la direction de contenu.

Alors que les détails sur exactement ce que ce studio va préparer en premier sont minces pour le moment, Amazon dit que son premier projet sera «un titre multijoueur en ligne basé sur une nouvelle adresse IP». Il semble également que ce sera très différent de ce sur quoi les développeurs ont travaillé précédemment, Marquis expliquant que, «en nous appuyant sur huit ans d’expérience avec Siege, nous sommes ravis de commencer avec une page blanche et la liberté créative de créer un complètement expérience unique dans l’espace multijoueur ».

Le studio a commencé à publier des publicités pour d’autres rôles qu’il cherche à remplir, nous pourrions donc bientôt avoir une idée plus précise de ce qu’est ce titre mystérieux dans leurs descriptions. Pour l’instant, cependant, il semble que nous devrons attendre de voir quelle forme prendra ce jeu multijoueur en ligne et quelle sera la nouvelle adresse IP.

Étant donné la première tentative infructueuse d’Amazon dans l’espace multijoueur en ligne avec Crucible, qui a fermé ses portes en novembre 2020 après le lancement en mai de la même année, puis remis en version bêta fermée le mois suivant, il sera intriguant de voir l’approche du studio cette fois. autour ressemblera. Contrairement à Crucible, cependant, qui a été développé par Relentless Studios et publié par Amazon, ce nouveau jeu sera sous l’égide de développement de jeux de la société, comme New World, donc nous verrons probablement de grandes différences.

Si vous souhaitez lire l’annonce dans son intégralité, vous pouvez le faire sur le site d’Amazon Games ici et consulter son site d’emplois pour voir également les nouveaux rôles sur ce lien.