En 2013, lorsque Rust venait tout juste de frapper Steam Early Access, la première bande-annonce du jeu de survie nous a donné un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler un premier jour dans son monde sauvage. Appelé à juste titre le trailer de “ Rust: First Day ”, il s’agit d’une compilation assez grossière de ses différentes fonctionnalités de jeu – et, près de huit ans plus tard, un fan a décidé de le recréer avec amour, image par image.

Le fan de Rust TheManFrom_Mars (Square Earth, sur YouTube) a publié sa création sur le subreddit du jeu multijoueur, expliquant qu’à la suite d’un récent fil de discussion qu’il a publié sur la bande-annonce originale, il a été inspiré pour faire une version mise à jour du clip, reflétant où Rust est à à présent. Il dit que sa version est «un hommage personnel qui [he] décidé de faire », et qu’il« a essayé de le garder aussi proche de l’original que [he] peut”.

Et, comme vous pouvez le voir dans les clips ci-dessous – originaux et remake – la récréation du fan de Rust est parfaite. En utilisant le même air et en démarrant avec les mêmes sons de pieds piétinant dans la saleté, la bande-annonce de fans correspond à chaque coup.

Rassembler des ressources avec fracasser des roches, couper du bois, chasser des cerfs, faire un feu et même la construction de base sont tous les mêmes, mais – naturellement – beaucoup plus beaux étant donné que les visuels de Rust ont parcouru un long chemin depuis la bande-annonce de l’alpha de 2013. Voici l’original, pour référence:

Et voici le remake des fans de Square Earth:



Comme vous pouvez le voir, c’est une récréation vraiment fidèle. Si vous souhaitez entrer dans Rust et voir de quoi il s’agit, consultez notre guide de construction de base de Rust à ce lien.