Guide de souhaits Genshin Impact: Comment fonctionne la pitié?

La pitié est un mot que vous entendrez beaucoup lorsque vous parlez de Genshin Impact, ou des jeux Gacha en général. C’est une solution de sécurité pour vous empêcher de souffler dans Primogems sans avoir la chance d’obtenir un cinq étoiles. Comment fonctionne la pitié dans Genshin Impact?

Les pulls / draw / rolls dans Genshin Impact sont effectués via le système Wish, vous permettant d’utiliser un Acquaint Fate pour la bannière standard ou un Intertwined Fate pour les bannières d’événement et d’armes. Il y a trois bannières à la fois, avec le contenu et les taux de chute légèrement modifiés entre eux. Par exemple, la bannière de l’événement aura le personnage actuellement présenté avec un taux accru.

Comment fonctionne Pity dans Genshin Impact?

Ne laissez pas cela être vous. Voici tout ce que vous devez savoir sur les souhaits et la pitié de Genshin Impact.

Dans Genshin Impact, vous avez la garantie d’un objet quatre étoiles ou plus sur le dixième souhait si vous n’en avez pas encore tiré un dans une bannière. Cela se réinitialise chaque fois que vous obtenez un élément de quatre étoiles ou plus.

Pour l’événement et la bannière standard, vous aurez la garantie d’un personnage cinq étoiles au 90e tirage. C’est ce qu’on appelle la pitié, et il existe quelques variantes de cette règle à travers les bannières.

Il y a quelque chose appelé «pitié douce» qui augmente considérablement vos chances d’obtenir un personnage cinq étoiles à 70 Wishes. Chaque personnage cinq étoiles que j’ai obtenu a été touché à 70-75 jets ou plus tôt, il est donc peu probable que vous ayez réellement besoin de frapper 90 jets.

À partir de là, les chances de l’événement commencent à entrer en jeu. Dans la bannière du personnage de l’événement, vous avez 50% de chances de toucher un personnage à quatre ou cinq étoiles lorsque vous atteignez la rareté de cet objet. Si vous êtes un individu incroyablement malchanceux, vous aurez besoin de 180 lancers au maximum pour obtenir un personnage d’événement cinq étoiles.

La bannière de l’arme fonctionne légèrement différemment, la pitié étant fixée à 80 rouleaux au lieu de 90. La pitié douce sur la bannière de l’arme est d’environ 50-60. Vous avez 75% de chances d’obtenir une arme en vedette dans sa rareté respective. Les bannières d’armes ne contiennent pas de personnages à cinq étoiles, mais peuvent avoir des caractères à quatre étoiles.

Pour les bannières d’événements et d’armes, si vous n’avez pas tiré un élément en vedette la première fois que vous obtenez un élément quatre étoiles ou plus, vous en aurez la garantie. Cela s’applique aux objets quatre étoiles et cinq étoiles et passe à l’événement suivant. Par exemple, si vous avez un personnage cinq étoiles qui n’était pas celui présenté par l’événement, la prochaine fois que vous obtiendrez un personnage cinq étoiles sur la bannière, ce sera le personnage actuellement présenté même si le personnage de l’événement a changé. Pensez au jeu comme n’ayant que trois bannières, le contenu changeant périodiquement.